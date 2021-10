Sobota słoneczna i ciepła. A jaka pogoda 1 listopada?

Pogoda w sobotę będzie słoneczna w całym kraju. Jedynie na zachodzie może wystąpić małe zachmurzenie, ale opady nie są prognozowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 13-14 stopni Celsjusza na północy kraju do 16-18 st. C na południu. Najcieplej będzie w rejonie Rzeszowa. Południowo-zachodni wiatr powieje umiarkowanie. Silniej może wiać na południu kraju - do 40-50 kilometrów na godzinę. W górach prognozowane są porywy do 70-80 km/h.

Niedziela przyniesie nam pogodą aurę. Na wschodzie będzie bezchmurnie, a w centrum kraju wystąpi małe zachmurzenie, a na zachodzie umiarkowane i przejściowo duże. Nie powinno padać. Na termometrach zobaczymy od 13-14 st. C w rejonie Warmii, Mazur i Podlasia do 16-18 st. C w centrum i południu Polski. Wiatr będzie umiarkowany, a powieje z południowego zachodu.

Pogoda na Wszystkich Świętych na zachodzie zapowiada się pochmurno, mogą wystąpić także słabe, umiarkowane i przelotne opadami deszczu do 2-5 litrów na metr kwadratowy. Na wschodzie i w centrum pojawi się małe i umiarkowane zachmurzenie, które będzie stopniowo wzrastać od zachodu do dużego w Polsce centralnej. Termometry pokażą maksymalnie od 12-13 st. C na północy do 15-16 st. C na południu Polski. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i w porywach dość silny.

Na Dzień Zaduszny prognozuje się przewagę dużego i całkowitego zachmurzenie, szczególnie w pasie od Szczecina po Rzeszów. Mniejsze zachmurzenie ma pojawić się na zachodzie i krańcach wschodnich Polski. W regionach zachodnich, południowych i centralnych kraju spodziewane są umiarkowane, chwilami intensywne opady deszczu o sumie do 10-20 l/mkw. Temperatura maksymalna sięgnie około 9-11 st. C, nieco cieplej będzie jedynie w rejonie Rzeszowa 12-13 st. C. Powieje umiarkowany wiatr - na zachodzie z północnego zachodu, na wschodzie z południowego wschodu.

W środę należy spodziewać się umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Na zachodzie Polski może popadać. Temperatura maksymalna wyniesie od 8-10 st. C na wschodzie do 11-12 st. C na zachodzie Polski. Wiatr będzie umiarkowany, na zachodzie powieje z północnego wschodu, zaś na wschodzie z południowego wschodu.