Kłótnia o promocję przez sport. "Panu marszałkowi myli się Ministerstwo Sportu z województwem lubelskim"

Pieniądze na TVP

Radna wytknęła marszałkowi także dotowanie lubelskiego oddziału TVP. Tu wymieniła 60 tys. zł na relacje z niedawnego Samorządowego Kongresu Trójmorza, czy 80 tys. zł na promocję Kazimierskiego Festiwalu Organowego.

– Czy telewizja publiczna musi być dofinansowywana z pieniędzy samorządu województwa, kiedy ma określoną misję i obowiązek pokazywania tego, co dzieje się w regionie? Nie dość, że podatnicy finansują ją kwotą 2 mld zł rocznie, to musimy jeszcze wydawać takie pieniądze na relacje z dwudniowych wydarzeń? Moim zdaniem jest to mało uzasadniony wydatek – mówiła.

– Pani radna z uporem maniaka co miesiąc powtarza te same pytania i nie rozumie, czym jest promocja. To jest pokazywanie województwa, nie dla Lubelaków, tylko w całej Polsce, a najlepiej za granicą. To jest budowanie marki. Jeśli pani uważa, że przez dotowanie sportu nie budujemy marki naszego regionu, to proszę pójść na korepetycje do prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka (członek PO – przyp. aut.), który pani powie, ile i po co wydaje na sport. Nie po to, żeby siatkarze czy koszykarze dużo zarabiali, tylko po to, żeby koszulka z logotypem Lubelskiego czy Lublina była pokazywana na arenach międzynarodowych i krajowych – odpowiedział wyraźnie poirytowany marszałek. I dał do zrozumienia, że na interpelacje radnej nie odpowie. – Jestem przygotowany, ale nie chcę odpowiadać. Bo zaraz wyliczę, na jakie kluby sportowe, wydarzenia i firmy w 2018 roku przeznaczyły 42 mln zł poprzednie władze województwa. Wtedy będziemy rozmawiać o konkretach, a pani ciągle się czepia promocji przez sport – dodał Stawiarski.

Do dyskusji włączyli się inni radni, którzy jednak (także ci z opozycji) zdania radnej Lisowskiej nie podzielali. – W pełni się zgadzam z tym, co pan (marszałek – przyp. aut.) powiedział i chciałem podziękować za to dotowanie sportu. Bo sport cierpi, jest biedny i jeżeli go nie wspomożemy poprzez promocję, to upadnie – mówił Piotr Rzetelski (PSL). Wtórował mu szef klubu ludowców Marek Kos. – Uważam, że te pieniądze są dobrze wydane. Sport to zdrowie, więc idźmy w tym kierunku, by jak najwięcej kultury fizycznej było w naszym województwie. Trzeba to wspierać, nawet jeśli to kosztuje – powiedział Kos.