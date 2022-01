Kto w Lubelskiem dostał największą podwyżkę. Prezydenci i starostowie

To efekt nowelizacji ustawy o wynagrodzeniach osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Nowe przepisy pozwalają, by zarobki samorządowców wzrosły nawet dwukrotnie. Tak było w przypadku marszałka województwa Jarosława Stawiarskiego. Jego miesięczna wypłata wzrosła z 11,8 tys. zł do 22,3 tys. zł*.

Nawet radni opozycji przyznawali, że podwyżka marszałkowi się należy, choć Sławomir Sosnowski z PSL proponował, by była nieco niższa i wyniosła ok. 6 tys. zł. – To i tak prawie 80 proc. Myślę, że pan marszałek by się nie obraził – argumentował Sosnowski. Ostatecznie ten wniosek – głosami radnych PiS - przepadł.

O 9 tys. zł więcej zarabia teraz związany z Platformą Obywatelską Krzysztof Żuk. „Za” głosowała nawet część krytycznych wobec niego radnych opozycyjnych. – Prezydent powinien zarabiać adekwatnie do odpowiedzialności na stanowisku. Adekwatnie to nie jest 10 czy 12 tys. zł brutto – przekonywał Piotr Breś z PiS.

Podobną podwyżkę otrzymał prezydent Chełma Jakub Banaszek. Po niespełna 8 tys. zł wyniósł wzrost wynagrodzeń rządzących w Zamościu i Puławach Andrzeja Wnuka i Pawła Maja.

Tak łaskawi dla swojego prezydenta nie byli radni Białej Podlaskiej. Tu na przedstawioną propozycję prawie dwukrotnej podwyżki nie zgodziła się prawica i w efekcie Michał Litwiniuk zarabia teraz „tylko” o 6,5 tys. więcej niż wcześniej.