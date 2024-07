Kto za Rybaka? Szwed porzuci fotel prezesa Lubelskich Dworców i wróci do Sejmiku?

– Dzisiaj nie odpowiem czy przyjmę mandat. Muszę porozmawiać w domu, a także spotkać się z marszałkiem Jarosławem Stawiarskim, a ten przebywa obecnie na urlopie – mówi nam Zdzisław Szwed, który w ostatnich wyborach startując w okręgu Biała Podlaska-Chełm zdobył 7212 głosów i zajął na liście Prawa i Sprawiedliwości dopiero piątą lokatę, pierwszą która nie dała miejsca w Sejmiku.

Marszałek Stawiarski i Zarząd Województwa o byłym radnym i członku Zarządu Województwa jednak nie zapomnieli. Z początkiem lipca Szwed został nowym prezesem marszałkowskiej spółki Lubelskie Dworce. Zastąpił Annę Kusiak, która zrezygnowała ze stanowiska, bo... zdobyła mandat radnej do Sejmiku.

Jeśli Szwed zdecydowałby się na ponownie zostanie radnym, musiałby zrobić to samo, co jego poprzedniczka. Czy zrezygnuje z dyrektorskiego stołka i pięciocyfrowej pensji?

Jeśli nie, to szansę na objęcie mandatu radnej otrzyma Dorota Cieślik, II zastępczyni prezydenta Chełma. Szkopuł w tym, że też musiałaby pożegnać się z zajmowanym stanowiskiem, a to raczej nie wchodzi w rachubę. Następni w kolejce do objęcia mandatu radnego Sejmiku są 67-leni Stanisław Kuć z Horodyszcza (zdobył w wyborach 1615 głosów) i 70-letnia Krystyna Galińska z powiatu świdnickiego (1062).

V sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego odbędzie się pod koniec sierpnia. Tuż po jej otwarciu powinien zostać zaprzysiężony nowy radny lub radna.

Przypomnijmy: w obecnej kadencji w Sejmiku Województwa Lubelskiego nastąpiła już jedna zmiana. Bożenę Lisowską z PO, która została posłanką po tym, jak Marta Wcisło dostała się do Europarlamentu zastąpił Grzegorz Kurczuk.