Prawo do posiadania broni, ekologia i integracja europejska. Czego chcą młodzi lubelscy politycy?

Rozdawanie kontra pomaganie

Młodzi dyskutowali także o gospodarce, między innymi polityce socjalnej państwa.

– Państwo powinno dążyć do zmniejszenia nierówności społecznych. Klapa programu 500 plus polega na tym, że nie ma górnego progu. Dzietność nie wzrosła, zwiększyło się za to skrajne ubóstwo – mówią Młodzi Socjaldemokraci.

Także Młodzi dla Wolności krytykują obecne prawo. – Solidarność to nie jest zabieranie pieniędzy jednym i dawanie ich drugim, a wzajemna pomoc ludziom. Polacy chcą sobie pomagać, a rolą państwa powinno być pozwolić im to robić. W tym momencie państwo tego nie robi. Mamy np. podatek od darowizny, który jest daniną barbarzyńską – mówi Kulicki.

Broń i węgiel

Licealiści poruszali również tematy związane z wolnością osobistą. Dyskutowali o prawie do posiadania broni.

Młodzi dla Wolności uważają, że w Polsce powinniśmy dążyć do pojawiania się wyższej kultury posiadania broni. – Ludzie muszą być zaznajomieni z tym, że można mieć karabin i użyć go do obrony własnej czy obrony innych, jak to jest np. w Finlandii czy Szwajcarii. Ważne jest też, by ludzie reagowali, nie tylko kiedy im samym dzieje się zło, ale np. na ulicach – słyszymy z ust reprezentanta młodzieżówki.

Przeciwnikami dostępu do broni są pozostałe ugrupowania. – Od początku roku w Stanach Zjednoczonych było ponad 250 strzelanin, w których zginęło ponad 1000 osób. Tam każdego dnia ktoś ginie od broni palnej. W Polsce taki dostęp jest złym pomysłem – komentuje przedstawiciel Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości.

– Dziś często mamy do czynienia z samosądami. Gdyby Polacy mieli broń w rękach, to te samosądy wyglądałyby tak, a nie inaczej – mówi w imieniu Młodych Demokratów Jastrzębski.

Istotnym tematem okazały się kwestie związane ze środowiskiem, a zwłaszcza polityką energetyczną kraju.

– Co do tego, czy należy odejść od węgla ma wątpliwości chyba tylko prezydent Duda, który nazywa go „czarnym złotem”. Węgiel jest czarny, ale złotem na pewno nie jest. Jego wydobywanie już staje się coraz droższe, a zasoby powoli nam się kończą i jeżeli nie odejdziemy od niego odpowiednio szybko, będziemy skazani na niższej jakości węgiel np. z Rosji. Najbardziej efektywny model energetyczny to stopniowe wygaszanie elektrowni węglowych, a otwieranie coraz to nowych elektrowni źródeł odnawialnych oraz wprowadzenie energetyki jądrowej w postaci elektrowni atomowych – uważają Młodzi Socjaldemokraci.

– Gdybyśmy już teraz zaczęli podejmować działania dotyczące odejścia od węgla, to za 15–20 lat moglibyśmy od niego odejść całkowicie – twierdzi Jastrzębski, który zadaje pytanie przedstawicielowi PiS-u: – „Skoro mamy polski węgiel i tak bardzo się z niego cieszymy, to dlaczego PiS sprowadza tańszy węgiel z Rosji czy Mozambiku?” na co ten kwituje jedynie, że jest tańszy, unikając dalszych wyjaśnień.

Po co to wszystko?

– Młodzi angażują się w politykę, ponieważ chcą mieć realny wpływ na swoje środowisko lokalne oraz krajowe. Jeśli działam, mogę coś zmienić. Staram się równoważyć czas, który poświęcam na działania polityczne i społeczne. Wiem, że to zaprocentuje. Ważne jest to, by mieć pojęcie o tym, co się dzieje w naszym społeczeństwie. Wiedza, którą zdobywam np. podczas takich debat jak dziś pozwoli mi na podejmowanie mądrych decyzji w przyszłości – opowiada Aleksandra Borzęcka, działaczka bezpartyjna.