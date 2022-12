Lubelski sejmik ma nową radną. Kim jest Agnieszka Kaczyńska?

Kaczyńska jest działaczką Prawa i Sprawiedliwości z Lubartowa. W wyborach samorządowych w 2018 roku zdobyła 9062 głosy i nie została radną. W obecnej chwili była jednak pierwszą osobą „pod kreską” wśród osób, które nie dostały się do sejmiku. To jej przypadł więc w udziale mandat, którego niedawno zrzekł się Leszek Kowalczyk.

Brat wicepremiera i ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka pod koniec listopada został zaprzysiężony jako poseł. W Sejmie znalazł się po nieoczekiwanej rezygnacji złożonej przez Jerzego Bieleckiego, dotychczasowego parlamentarzystę z Janowa Lubelskiego.

Ale Leszek Kowalczyk jako radny był także przedstawicielem samorządu województwa w roli wiceprzewodniczącego rady nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Po zostaniu posłem musiał zrezygnować z tego stanowiska. Do zastąpienia go klub radnych PiS wskazał przewodniczącego sejmiku Jerzego Szwaja. W głosowaniu jego kandydatura uzyskała poparcie niezbędne do objęcia tej funkcji.