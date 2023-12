Bus z dentystą na pokładzie ruszy leczyć dzieciom zęby

Pojazd jest w pełni wyposażony i przygotowany do udzielania pomocy dentystycznej. Świadczenia są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, więc zainteresowani akcją, nic nie zapłacą. Pacjenci do 18 roku życia mogą zrobić przegląd, lakierowanie, zdjęcie RTG zębów oraz leczyć próchnicę. Lekarze będą udzielać rad i konsultacji w profilaktyce próchnicy.

- Leczenie stomatologiczne w Dentobusie cieszy się dużym zainteresowaniem, a rodzice chętnie godzą się na udzielanie ich dzieciom świadczeń. Jest to atrakcyjna oferta w szczególności dla mniejszych miejscowości, gdzie nie ma dostępu do dentysty. Dentobus stacjonuje przy przedszkolach, szkołach podstawowych i zespołach szkół. Co ważne w miesiącach wakacyjnych Dentobus również pracuje. Odwiedza m.in. szkoły, w których odbywają się zajęcia dla dzieci, np. w formie półkolonii oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze – informuje Małgorzata Bartoszek, rzecznik prasowy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Harmonogram grudniowych postojów Dentobusa (we wszystkich punktach w godz. 8-14):

4-5 grudnia: Szkoła Podstawowa im. SGO "Polesie" w Jabłoniu (ul. Jadwigi Tokarskiej 2, gm. Jabłoń)

6 grudnia: Szkoła Podstawowa w Dawidach (Dawidy 56, gm. Jabłoń)

7 grudnia: Szkoła Podstawowa im. Amelii Hr. Łubieńskiej w Kolanie (Kolano-Kolonia 44, gm. Jabłoń)

7 grudnia: Szkoła Podstawowa w Paszenkach (Paszenki 78, gm. Jabłoń)

11 grudnia: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Piotra Danysza w Oszczywilku (Oszczywilk 11a, gm. Ryki)

12 grudnia: Szkoła Podstawowa w Gródku Szlacheckim (Gródek Szlachecki 140, gm. Siemień)

13-14 grudnia: Szkoła Podstawowa im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie (Ożarów 160, gm. Nałęczów)