Pociągiem na plażę pod Lublinem

Kolejarze zakładają, że umowa z wykonawcą zostanie podpisana w trzecim kwartale bieżącego roku.

– Zakończenie robót zaplanowano w 2023 r. – informuje Karol Jakubowski ze spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Z dokumentacji wynika, że prace powinny trwać nie dłużej niż do końca października przyszłego roku.

Nowy przystanek ma powstać na linii kolejowej łączącej Lublin z Lubartowem i Parczewem.

– Obok przejazdu kolejowo-drogowego w Łagiewnikach, na skrzyżowaniu z drogą lokalną prowadzącą do miejskiej plaży nad rzeką Ciemięgą – opisuje Jakubowski.

Peron, jak określono w dokumentacji, ma mieć 150 m długości, ale zachowana będzie też rezerwa terenu, by w przyszłości można go było wydłużyć do 200 m. Przystanek będzie oświetlony, wyposażony w ławki i stojaki rowerowe. – Dojście do peronu będzie od strony przejazdu.

Kolejowy przetarg obejmuje też zaprojektowanie i wykonanie prac na dwóch zamojskich przystankach: * Zamość Starówka * Zamość Wschód. Dzisiaj ich perony mają po 100 metrów długości. W efekcie planowanych robót staną się dwa razy dłuższe.

– Taka zmiana umożliwi przewoźnikom sprawniejsze planowanie postojów na stacji, w tym zatrzymywanie się dłuższych pociągów dalekobieżnych. Dodatkowo przystanki zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Przewidziano budowę pochylni, systemu ścieżek naprowadzających, montaż nowych wiat, ławek i tablic informacyjnych – wylicza Jakubowski. Na nowej części peronów pojawią się dodatkowe megafony.

Prace na obu wspomnianych peronach w Zamościu powinny się zakończyć w listopadzie przyszłego roku.

Do października 2023 r. przebudowany ma być natomiast peron przystanku kolejowego w Kraśniku. – Zostanie wydłużony do 250 m – informuje spółka PKP Polskie Linie Kolejowe.

Wydłużone perony powinny być gotowe w przyszłym roku. – Przyniosą mieszkańcom Lubelszczyzny wymierne korzyści i przyciągną na kolej jeszcze więcej podróżnych – twierdzi Piotr Kaliszewski z Ministerstwa Infrastruktury. Prace mają być finansowane z „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”.