Kupuj świadomie i mądrze. Przyznano kolejne certyfikaty Znak "Zakup Prospołeczny"

We wtorek w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie osiem nowych podmiotów odebrało certyfikaty Znak „Zakup Prospołeczny” przyznawane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Są wśród nich m.in. spółdzielnie, fundacje. - Najbardziej sprawdza się u nas tzw. marketing szeptany – zadowoleni klienci polecają nas kolejnym. Najwięcej zleceń mamy właśnie z polecenia. Mamy jednak nadzieję, że Znak Zakup Prospołeczny, którym możemy się już posługiwać zachęci nowych klientów, którzy się do nas zgłoszą. To dla nas ogromne wyróżnienie, ale też kredyt zaufania i mobilizacja do jeszcze cięższej pracy – podkreśla Beata Zosiuk, prezes Spółdzielni Socjalnej Jagienka z Zamościa. – To dla nas bardzo ważne wyróżnienie. Takie certyfikaty wzbudzają większe zaufanie i zachęcają ludzi do skorzystania z usług firmy, która nie jest nastawiona tylko na biznes, ale też na pomoc – podkreśla Katarzyna Depta, prezes Fundacja Tup Tusie, która prowadzi żłobek w Lublinie.

- Podmioty ekonomii społecznej realizują bardzo ważny cel – zatrudniają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Pomagają im wyjść z tzw. kręgu bezczynności i usamodzielnić się. Dlatego chcemy je promować i zachęcać potencjalnych klientów do korzystania z ich produktów czy usług – zaznacza Małgorzata Romanko, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. – Korzyści są obopólne: klient dostaje najwyższą jakość, a pracownicy mogą się rozwijać.

Oprócz Spółdzielni Socjalnej Jagienka i Fundacji Tup Tusie do nowych podmiotów, które mogą posługiwać się certyfikatem „Zakup Prospołeczny” dołączyło sześć spółdzielni socjalnych: Sami Swoi, Pomocni Nad Wisłą, Kuźnia Talentów im. Stanisława Staszica, Niedźwiadek, Pod Dobrym Adresem i Garmażerka Pierogarnia Stolnica. 19 podmiotom, które otrzymały certyfikat w ubiegłych latach przedłużono możliwość posługiwania się znakiem.

– Na początku mieliśmy problem ze znalezieniem odpowiednich pracowników, a to przekładało się niestety na trudności finansowe. W końcu udało nam się znaleźć odpowiedzialnych ludzi, z pozytywnym podejściem, z którymi bardzo dobrze się współpracuje – opowiada Anna Karpeta, prezes Spółdzielni Socjalnej Pomocni Nad Wisłą, która działa na terenie powiatu puławskiego. - W tym momencie zatrudniamy osiem osób i nareszcie zaczynamy się rozwijać. To dla nas przełom, co potwierdza niejako certyfikat.

Jak tłumaczy prof. Adam Mika z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i wiceprezes Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi, która opracowała Znak „Zakup Prospołeczny”, decydując się na produkty czy usługi podmiotów, które się nim posługują, kupujemy mądrze. – To zakupy odpowiedzialne społecznie. Wspieramy tych, którzy dają pracę tym najbardziej potrzebującym, wspieramy społeczne działanie i lokalne inicjatywy, a jednocześnie otrzymujemy wysoką jakość – zaznacza prof. Mika. – Podmioty, które posługują się certyfikatem muszą być konkurencyjne, żeby mogły się rozwijać.

W całej Polsce już ok. 200 podmiotów zostało wyróżnionych Znakiem „Zakup Prospołeczny”.

Nowe podmioty certyfikowane Znakiem „Zakup Prospołeczny”

• Spółdzielnia Socjalna Sami Swoi, Zamość

• Spółdzielnia Socjalna Pomocni Nad Wisłą, Puławy

• Spółdzielnia Socjalna Kuźnia Talentów im. Stanisława Staszica,

• Fundacja Tup Tusie, Lublin

• Spółdzielnia Socjalna Niedźwiadek w Adamowie

• Spółdzielnia Socjalna Pod Dobrym Adresem, Łęczna

• Cateringowa Spółdzielnia Socjalna Jagienka, Zamość

• Spółdzielnia Socjalna Garmażerka Pierogarnia Stolnica, Lublin



Podmioty, którym przedłużono korzystanie z certyfikatu



• Spółdzielnia Socjalna P.W. Emaus

• Spółdzielnia Socjalna „Promyk Nadziei”

• Spółdzielnia Socjalna VITA SOLIS

• Przedsiębiorstwo Społeczne ProBono Sp. z o.o

• Nasutowskie Przedsiębiorstwo Społeczne Dom Nasutów

• Spółdzielnia Niewidomych im. M. Sękowskiego

• Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej

• Zakład Aktywności Zawodowej przy Charytatywnym Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym MISERICORDIA

• Zakład Aktywności Zawodowej przy Stowarzyszeniu Centrum Przedsiębiorczości Integracji i Edukacji

• Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego

• Zakład Aktywności Zawodowej w Puławach

• Zakład Aktywności Zawodowej w Stoczku Łukowskim

• Spółdzielnia Socjalna Stonoga

• Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim

• Spółdzielnia Socjalna Dębowy Las

• Centrum Integracji Społecznej Nielisz

• Centrum Integracji Społecznej Mieniany

• Spółdzielnia Socjalna Partner

• Spółdzielnia Socjalna Gracja