Kto, komu i za co ufundował taką piękną i lśniącą kamienną tablicę na pamiątkę?

PALMA TYGODNIA

Z publiczną mamoną nie cackają się w także w Zarządzie Transportu Miejskiego w Lublinie, który to zarząd wymarzył sobie postawić ku uciesze podróżnych zieloną wiatę przystankową. Już z samego opisu widać, że wiata to nie jakaś wiejska buda, ale porządny miejski mebel ze stalowych profili z drewnianymi siedziskami. Dolepiona będzie do niej pergola na pnącza, a na dachu ma rosnąć rozchodnik. Najtańsza oferta, jaką dostał ZTM, to 72 tys. zł, ale najlepsze jest to, że zarząd spodziewał się wydać na to cudo nawet 90 tys. zł.

No dobra, a pamiątkowa tablica jest w cenie?