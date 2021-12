Węglowy romans Azotów z Bogdanką będzie trwał

Dotychczasowa umowa na dostawy węgla dla Azotów zakładała, że potrwają one co najmniej do końca 2026 roku. Pod koniec listopada władze chemicznego kombinatu oraz Lubelskiego Węgla podpisały aneks, który przedłuża tę współpracę o kolejny rok. Ustalono także cenę dostaw surowca, która będzie obowiązywała w przyszłym roku. Ile za tonę węgla zapłaci chemiczny potentat – tego nie wiemy, bo informacja taka została objęta tajemnicą handlową.

Wiemy natomiast, że w ciągu najbliższych pięciu lat Zakłady Azotowe w Puławach za dostawy zapłacą 843 mln zł, to prawie 170 mln zł rocznie. Z raportów obydwu spółek wynika ponadto, że w związku z nowym aneksem, wartość umowy zawartej w 2009 roku wzrosła o prawie 7 proc., do ponad 2,1 mld zł. – Ten wzrost wynika głównie z faktu wydłużenia okresu obowiązywania umowy o rok – przyznaje Paweł Wójcik, rzecznik prasowy puławskich Azotów.

Co ważne, węgiel z Bogdanki w Puławach służy nie tylko do pozyskiwania energii dla kombinatu. Zakładowa elektrociepłownia odpowiada również za dostawy ciepła dla całego miasta. Obecnie prowadzona jest jej rozbudowa. Nowy kocioł węglowy pozwoli wyłączyć blok pochodzący z drugiej połowy lat 60-tych, co ograniczy emisję zanieczyszczeń. Do użytku ma zostać oddany za dwa lata.