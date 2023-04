Te ptaki mają duży apetyt na komary. Można dostać budkę lęgową

Celem akcji jest zwiększenie populacji jerzyków zamieszkujących miasto Puławy. Ptaki te mają duży apetyt na komary i meszki, więc ich obecność może zmniejszać uciążliwości powodowane przez owadzich krwiopijców.

Budek lęgowych będzie łącznie 60. Do wyboru są konstrukcje pojedyncze, podwójne i potrójne, które można mocować na ścianach lub balkonach.

Pracownicy ZDM-u sugerują przykręcanie ich od strony północnej lub wschodniej. Chodzi o to, żeby zbyt duże nasłonecznienie nie doprowadziło do przegrzania i śmierci piskląt. Istotna jest również wysokość, która powinna wynosić ok. 10 metrów nad ziemią.

Jerzyki to ptaki wędrowne, które do Polski przylatują na początku maja, a odlatują w połowie sierpnia.

Jak podkreślają pracownicy ZDM-u, nie są one uciążliwe dla ludzi, nie brudzą ścian i nie przesiadują na parapetach lub balkonach. - Jerzyki to wspaniałe, pożyteczne ptaki - podkreśla kierownik działu zieleni, Izabela Giedrojć, która zachęca puławian do wsparcia tej inicjatywy.

To część programu "Zapraszamy ptaki do Puław", który trwa od 2008 roku. Początek wtorkowej akcji zaplanowano na godz. 14. Zapisy nie obowiązują. Budki rozdawane będą za darmo.