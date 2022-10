Biały Kur z Kurowa rośnie w siłę. Ponad 120 dzieci w nowym zespole

Dzieci z gminy Kurów otrzymały nową możliwość spędzania wolnego czasu. Z inicjatywy lokalnych władz, w tym wójta, który w przeszłości sam należał do zespołu tańca ludowego, a także miejscowych nauczycieli, we wrześniu ogłoszono nabór do nowej formacji: Biały Kur. Zespół bardzo szybko zdobył popularność wśród uczniów oraz ich rodziców.

– Nikt z nas się tego nie spodziewał. Zainteresowanie zespołem przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Obecnie w kilku grupach w zajęciach uczestniczy ponad 120 dzieci. Uczymy je krakowiaka, zabaw śląskich oraz piosenek ludowych – mówi Paulina Pietroń, instruktorka z Centrum Inicjatyw Tanecznych w Lublinie, a także tancerka w puławskim ZPiT Powiśle.

Aktualnie Biały Kur przygotowuje się do swojego debiutu, pierwszego występu przed publicznością. Dzieci zatańczą i zaśpiewają już 11 listopada o godz. 11 w sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Kurowie.

– Zwykle pierwszy publiczny występ w nowych zespołach odbywa się po co najmniej roku przygotowań. My podjęliśmy się ambitnego wyzwania, żeby zrobić to po zaledwie miesiącu prób, ale wierzymy, że nam się uda – przyznaje nasza rozmówczyni.

Zespół posiada już własne logo i autorską piosenkę. Wkrótce ma otrzymać kilkadziesiąt zamówionych, kolorowych spódnic dla tancerek. Organizowane są także baletki to ćwiczeń na próbach. Do Kurowa dotarło także kilka strojów od zaprzyjaźnionej formacji z Klementowic. Zakup własnych kompletów planowany jest w niedalekiej przyszłości, po ustabilizowaniu się składu zespołu.

Powoli krystalizują się także plany dotyczące kolejnych występów.

Biały Kur zobaczymy na zakończeniu roku szkolnego, a także podczas jednego z przeglądów zespołów ludowych województwa lubelskiego. W styczniu zapowiada jest natomiast wycieczka na taneczne warsztaty.

Przypominamy, że udział w organizowanych raz w tygodniu zajęciach (45 min) to koszt rzędu 20 zł miesięcznie. Oferta skierowana jest do wszystkich dzieci z klas 1-5 z gminy Kurów.