Biały Kur zaprasza dzieci. W Kurowie powstaje zespół pieśni i tańca

Orkiestra dęta w Kurowie już jest. Teraz przyszedł czas na zespół pieśni i tańca. Jednym ze zwolenników jego utworzenia jest wójt gminy, który przed laty należał do Zespołu Tańca Ludowego UMCS.

– Nie ukrywam, że to było jedno z moich marzeń. Myślę, że to ostatni moment, żeby jeszcze w tej kadencji to zadanie udało się zrealizować. Głęboko wierzę w to, że nam się uda – mówi wójt Arkadiusz Małecki. – Zależy nam na tym, żeby jak najwięcej dzieci z klas 1-5 skorzystało z tej oferty. Taniec pozwoli odciągnąć dzieci od komputerów, a jednocześnie uczestnictwo w zespole to będzie dla nich coś więcej, niż nauka kroków, czy ludowych piosenek. To również spotkania integracyjne, wycieczki, ogniska itp.

W tworzenie kurowskiego zespołu zaangażowali się już nauczyciele ze szkoły podstawowej w Kurowie, a także instruktorzy z doświadczeniem, jak Hanna Żurkowska (UMCS) i Paulina Pietroń (Powiśle). Powstało już logo Białego Kura, a także pierwsza kompozycja, nieformalny jeszcze hymn zespołu. Pod przyszłe zajęcia taneczne przygotowano nowy plan lekcji.

– Chcielibyśmy, żeby dzieci spoza Kurowa, które czekają na autobus po lekcjach w świetlicy, mogły ten czas spędzić inaczej. Nowy plan lekcji jest tak skonstruowany, żeby nikt nie był poszkodowany, a w zajęciach zespołu mogli uczestniczyć zarówno uczniowie z Kurowa, jak i przyjezdni – zapewnia Małecki.

Udział w zajęciach nie będzie bezpłatny, ale koszty nie są wysokie. Jak ustalono, będzie to 95 zł za semestr, czyli niecałe 20 zł miesięcznie. Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu (45 min.) w budynku szkoły. Osobno dla każdej z pięciu grup wiekowych, czyli klas 1-5.

Obecnie trwają zapisy, które zakończą się 22 września. Jeśli pomysł chwyci, debiutancki występ Białego Kura ma się odbyć już podczas tegorocznego Święta Niepodległości. Kolejnym krokiem będzie zakup tradycyjnych strojów, ale na to młodzi tancerze będą musieli poczekać, aż zakończy się proces formowania zespołu. Docelowo Biały Kur ma być finansowany ze składek oraz budżetu gminy.

Orkiestra dęta w Kurowie już jest. Teraz przyszedł czas na zespół pieśni i tańca. Jednym ze zwolenników jego utworzenia jest wójt gminy, który przed laty należał do Zespołu Tańca Ludowego UMCS.

– Nie ukrywam, że to było jedno z moich marzeń. Myślę, że to ostatni moment, żeby jeszcze w tej kadencji to zadanie udało się zrealizować. Głęboko wierzę w to, że nam się uda – mówi wójt Arkadiusz Małecki. – Zależy nam na tym, żeby jak najwięcej dzieci z klas 1-5 skorzystało z tej oferty. Taniec pozwoli odciągnąć dzieci od komputerów, a jednocześnie uczestnictwo w zespole to będzie dla nich coś więcej, niż nauka kroków, czy ludowych piosenek. To również spotkania integracyjne, wycieczki, ogniska itp.

W tworzenie kurowskiego zespołu zaangażowali się już nauczyciele ze szkoły podstawowej w Kurowie, a także instruktorzy z doświadczeniem, jak Hanna Żurkowska (UMCS) i Paulina Pietroń (Powiśle). Powstało już logo Białego Kura, a także pierwsza kompozycja, nieformalny jeszcze hymn zespołu. Pod przyszłe zajęcia taneczne przygotowano nowy plan lekcji.

– Chcielibyśmy, żeby dzieci spoza Kurowa, które czekają na autobus po lekcjach w świetlicy, mogły ten czas spędzić inaczej. Nowy plan lekcji jest tak skonstruowany, żeby nikt nie był poszkodowany, a w zajęciach zespołu mogli uczestniczyć zarówno uczniowie z Kurowa, jak i przyjezdni – zapewnia Małecki.

Udział w zajęciach nie będzie bezpłatny, ale koszty nie są wysokie. Jak ustalono, będzie to 95 zł za semestr, czyli niecałe 20 zł miesięcznie. Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu (45 min.) w budynku szkoły. Osobno dla każdej z pięciu grup wiekowych, czyli klas 1-5.

Obecnie trwają zapisy, które zakończą się 22 września. Jeśli pomysł chwyci, debiutancki występ Białego Kura ma się odbyć już podczas tegorocznego Święta Niepodległości. Kolejnym krokiem będzie zakup tradycyjnych strojów, ale na to młodzi tancerze będą musieli poczekać, aż zakończy się proces formowania zespołu. Docelowo Biały Kur ma być finansowany ze składek oraz budżetu gminy.