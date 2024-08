Budżet obywatelski w Puławach: na te projekty będzie można głosować

W tym roku do puławskiego Ratusza wpłynęło 58 projektów, z których 19 zostało komisyjnie odrzucone. Weryfikację prowadziły dwie komisje, ta do spraw BO złożona z miejskich radnych oraz specjalny zespół opiniujący. Zgodnie z ich wolą, do następnego etapu, a więc zaplanowanego na wrzesień (9-16) głosowania, trafi 16 dużych i 23 małe projekty.

Na listach znalazły się m.in: imprezy, zagopodarowanie tarasu Mediateki, podświetlany napis #Puławy, zadaszenie grilla w marinie i dwóch placów zabaw, mural z Kopernikiem, aqua fitness i wiele innych. Urzędnicy z puławskiego magistratu zaznaczają przy tym, że ostateczna lista może ulec jeszcze niewielkim zmianom, bo autorom odrzuconych propozycji przysługuje prawo odwołania.

Na co zatem będą mogli głosować puławianie? Wśród dużych projektów znalazły się:

1. Czytelnia pod chmurką - utworzenie ogólnodostępnej, bezpłatnej, bezpiecznej i otwartej strefy wypoczynkowej, z której będzie mógł skorzystać każdy użytkownik biblioteki (taras w Mediatece)

2. Digital City Light - celem projektu jest ustawienie 3 ekranów informacyjnych w przestrzeni miejskiej. Urządzenia te będą wyświetlać komunikaty miejskie, przygotowane wcześniej informacje, na przykład o tym co się dzieje w mieście

3. Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej we Włostowicach

4. Festiwal kontrkultury puławskiej

5. Modernizacja chodnika przed budynkiem wielorodzinnym przy ogólnie dostępnym placu zabaw dla dzieci oraz napowietrznym placu ćwiczeń dla dorosłych

6. Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy ul. Kaniowczyków 2

7. Montaż tablicy elektronicznej MZK przy wiacie przystankowej nr 206 na ul. Kilińskiego

8. Podświetlany napis #PUŁAWY

9. Pomnik dziecka utraconego

10. Puławy Rowerową Stolicą Polski 2025 - projekt zakłada promocję akcji poprzez zakup nagród dla najlepszych rowerzystów, gadżetów i organizację rajdów rowerowych

11. Reaktywacja imprezy Izabeliada w 280. Urodziny Izabeli Czartoryskiej

12. Rezydencja Czartoryskich – Park Puławski. Autorski album fotografii wraz z przewodnikiem po zabytkach z fotografiami autorstwa Janusza Filipczaka

13. Sterylizacja i kastracja psów i kotów wraz z czipowaniem należących do mieszkańców miasta

14. Wydarzenia literackie w Mediatece w ramach cyklu Przystanek Literatura i Ciekawi Świata

15. Wymiana nawierzchni chodnika przy Miejskim Przedszkolu nr 16 oraz bloku Krańcowa 11

16. Zadaszenie pod 2 grille i 2 paleniska na Marinie



Lista małych projektów:

1. Aqua fitness

2. BO to są moje Puławy – wystawa zdjęć zrobionych przez mieszkańców Puław

3. Czas na Las – program edukacji przyrodniczo-leśnej

4. Defibylarory AED – bądź bezpieczny w naszym mieście

5. Gimnastyka dla seniorów

6. Kopernik na Czwórce – mural

7. Letnie sesje jogi w parku Czartoryskich

8. Literackie spotkania w bibliotece – razem zmieniamy nasze osiedle

9. Mobilny senior – cyfrowa aktywizacja

10. Monodram Sebastiana Rysia o Janie Karskim – spektakl pt. Zupa rybna w Odessie

11. Nauka i doskonalenie technik pływania dla osób w wieku 60+

12. Nauka języka angielskiego dla seniorów

13. Oświetlenie wybiegu dla psów na Puławskich Błoniach ul. Słowackiego

14. Poetyckie soboty

15. Powtórki do maturki

16. Puławskie Forum Organizacji Pozarządowych

17. Spotkanie dla młodzieży i dorosłych z Krzysztofem Piersą – ekspertem ds. uzależnień od gier, telefonów, internetu

18. Twoje bezpieczeństwo. Twoja siła: kurs samoobrony dla kobiet

19. Wsparcie psychologiczne dla seniorów

20. Zadaszenia stojaków na rowery

21. Zajęcia sportowe – zdrowy kręgosłup

22. Żagiel przeciwsłoneczny na placu zabaw na Błoniach

23. Żagiel przeciwsłoneczny na placu zabaw przy ul. Pileckiego