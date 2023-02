Kiedyś wspierała prezydenta, dziś zasiliła szeregi klubu PiS

Lilianna Jaworska w czwartek, 2 lutego, oficjalnie wstąpiła w szeregi klubu PiS. Po tym transferze ugrupowanie sympatyzujące z partią rządzącą może liczyć na 8 głosów, powiększając przewagę nad "Samorządowcami Janusza Grobla" liczącymi obecnie 5 radnych.

- Cieszę się, że nasz klub powiększył się o nową członkinię. Głosowanie w sprawie jej przyjęcia przebiegło jednomyślnie. Myślę, że w kwestii poglądów politycznych nie ma pomiędzy nami większych różnic - mówi Halina Jarząbek, przewodnicząca klubu PiS w puławskiej radzie miasta.

Przypominamy, że Lilianna Jaworska do rady miasta po raz pierwszy dostała się jesienią 2018 roku, startując z listy "Niezależnych wyborców Pawła Maja", czyli ówczesnego kandydata na prezydenta Puław. Otrzymała wtedy 94 głosy, co pozwoliło jej na objęcie mandatu. W kwietniu 2022 roku zdecydowała się na opuszczenie prezydenckiego klubu, pozostając od tamtej pory radną niezrzeszoną. Ten krok tłumaczyła wtedy trudnościami w "znalezieniu wspólnej płaszczyzny do dalszego działania na rzecz miasta", krytycznie oceniając m.in. zawirowania wokół miejskiej oświaty.

W styczniu tego roku rozpoczęły się rozmowy dotyczące wstąpienia do klubu PiS, które nabrały tempa po tym, jak z powodu odejścia dwóch kolejnych radnych rozwiązaniu uległ były klub radnej Jaworskiej, czyli "Niezależni". Jakie były powody zmiany politycznych barw?

- Mam podobny punkt widzenia na wiele spraw związanych z naszym miastem. Myślę, że to dobry krok, który pozwoli na realizację dobrych przedsięwzięć dla naszych mieszkańców - mówi Lilianna Jaworska, nowa radna PiS w miejskiej radzie. - Jestem przekonana o tym, że nasze wspólne działania przyniosą wymierne korzyści dla Puław - podkreśla.

Pewne korzyści z transferu mogą odczuć także sami zainteresowani. Lilianna Jaworska najpewniej otrzyma miejsce na liście PiS w nadchodzących wyborach samorządowych. Z kolei partia zyska rozpoznawalną kandydatkę, która gwarantuje kilka dodatkowych głosów w okręgu nr 4.