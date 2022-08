Remonty dróg w okolicach Puław. Część za rok, reszta za dwa lata

Kierowcy zmierzający z Góry Puławskiej na zamek w Janowcu, czy położonego jeszcze dalej zalewu w Janowicach nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, że używana przez nich droga pod względem administracyjnym dzieli się na dwie części. Od skrzyżowania ze światłami w Górze biegnie droga wojewódzka nr 743, która po ok. 3 kilometrach dociera do skrzyżowania z drogą powiatową prowadzącą w stronę Janowca. Sama odbija w kierunku Sadłowic i Nasiłowa i co nietypowe, traci w tym miejscu pierwszeństwo przejazdu. To zachowuje natomiast powiatówka, która jest jej naturalnym przedłużeniem i zbiera większy potok ruchu. Kierowcy przejeżdżający opisywane skrzyżowanie o tym, że wjeżdżają na drogę o niższym statusie orientują się głównie z powodu zauważalnego spadku jakości jej nawierzchni.

Z powodu różnic własnościowo-administracyjnych, droga do Janowca nie będzie przebudowywana na całej długości w tym samym czasie. Najpierw kierowcy dostaną odnowioną drogę powiatową (12 km). Rozpoczynające się na niej prace potrwają do połowy przyszłego roku. Ich wartość to blisko 20 mln zł.

Przebudowa drogi wojewódzkiej pozostaje na zacznie mniej zaawansowanym etapie. ZDW wybiera właśnie firmę, która przygotuje dokumentację dla 950-metrowego odcinka ul. Janowieckiej w Górze Puławskiej. Ulica w przyszłości zyska nową nawierzchnię, chodniki, przepusty, odwodnienie, oświetlenie, a także zatoki autobusowe. Sam projekt, jak wynika z otwarcia ofert, może kosztować ponad 500 tys. zł. Droga ma być gotowa natomiast pod koniec 2025 roku, a więc 2,5 roku po planowanym oddaniu do użytku powiatowego fragmentu trasy do Janowca.