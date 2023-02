Darmowe zabiegi dla zwierzaków. Skorzysta 250 zwierząt

We wrześniu zeszłego roku informowaliśmy o wynikach puławskiego budżetu obywatelskiego. Najwięcej głosów, prawie 450, otrzymał projekt bezpłatnej sterylizacji i kastracji zwierząt domowych wraz z ich elektronicznym znakowaniem. Zwycięska propozycja otrzymała 100 tys. zł.

Z opłaconych przez miasto usług można już korzystać. Świadczy je siedem placówek: przychodnia Central Vet (Wróblewskiego 4), Animal-Wet (Izabelli 3), MacWet (Gościńczyk 5/10), przychodnia przy Sieroszewskiego 20, gabinet przy Wróblewskiego 16d/5, lecznica przy Norwida 22 oraz Puławskie Centrum Weterynaryjne przy Mościckiego 1.

Warunkiem skorzystania z zabiegów jest zameldowanie i potwierdzone zamieszkanie właściciela danego czworonoga w mieście Puławy. Same zwierzęta muszą ponadto mieć ukończone co najmniej 6 miesięcy i być zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Ostatnim warunkiem jest zaczipowanie. Te zwierzęta, które jeszcze nie zostały oznakowane wszczepianym pod skórę mikroprocesorem, otrzymają go za darmo w dniu umówionej sterylizacji lub kastracji. Jak zapewniają specjaliści, wszystkie wymienione zabiegi są bezpieczne.

Celem akcji jest ograniczenie nadwyżki populacji zwierząt domowych, co minimalizuje ilość psów i kotów trafiających do schronisk.

– Zwierzęta pozbawione możliwości rozmnażania się są spokojniejsze, zmniejsza się u nich poziom niekontrolowanej agresji powodowanej hormonami, a także zmniejsza się ryzyko wystąpienia groźnych dla życia schorzeń układu rozrodczego – tłumaczą pracownicy Ratusza.

Warto pamiętać o formalnościach. Konieczne jest złożenie wniosku w Urzędzie Miasta oraz okazanie dokumentu potwierdzającego prawo do zwierzęcia. Po jego zweryfikowaniu miłośnicy kotów i psów mogą umawiać na wizytę w jednym z wymienionych punktów. Przy czym jeden właściciel może liczyć na bezpłatną usługę dla maksymalnie dwóch zwierząt w ciągu roku.

Akcja potrwa do wyczerpania pieniędzy z puli przeznaczonej na ten cel. Do czwartku do południa wnioski złożyło 83 właścicieli. Licząc średnią cenę usługi, pieniędzy powinno wystarczyć na ok. 250 zabiegów.