Drogie okulary i kosmetyki. Zapłacił nie swoją kartą

Poręczenie kredytu a zdolność kredytowa. Jak można zabezpieczyć kredyt?

Poręczenie jest jedną z form zabezpieczenia kredytu, na sytuację w której kredytobiorca będzie miał problem ze spłatą zobowiązania. Jak działa to rozwiązanie i kiedy jest wykorzystywane? Dlaczego jest ryzykowne i jak można ograniczyć to ryzyko? Czy poręczenie kredytu wpływa na zdolność kredytową poręczyciela? Jakie ją inne sposoby zabezpieczenia kredytu? Sprawdź, co warto wiedzieć o kredycie z poręczeniem.