Dyrektor straciła pieniądze wojewody. Dziś została zwolniona

Czy dyrektora publicznej instytucji dysponującego m.in. wojewódzką dotacją oraz innymi środkami publicznymi można oszukać metodą na pracownika banku? W lipcu tego roku okazało się, że tak. Podejść dała się Anna Szarpak, dyrektor wspomnianego PŚDS-u w Górze Puławskiej koło Puław.

Tajemnicza lokata i litewski trop

Zadzwoniła do niej kobieta, która podając się za pracownika banku nakłoniła dyrektorkę do skorzystania z lokaty gwarantującej wysoki zysk o nazwie "bezpieczne oszczędzanie". Te zyski miały generować inwestycje w kryptowaluty. Szefowa placówki zainstalowała następnie na swoim telefonie oraz co ważne - firmowym komputerze, wskazane oprogramowanie. Niedługo później z prywatnego konta pani Szarpak zniknęła suma rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych, ale to nie wszystko, bo wyczyszczono również to firmowe ze środkami na prowadzenie działalności i wypłaty dla kilkunastu pracowników jednostki. Na koncie PŚDS-u było wtedy ponad 150 tys. zł, w tym wojewódzka dotacja. Wszystko to zniknęło. Ślady przelewów prowadzą na Litwę.

Nie wyjawiła całej prawdy?

Tuż po tym zdarzeniu Anna Szarpak poszła na długie zwolnienie lekarskie, a gdy wróciła, otrzymała od zarządu powiatu puławskiego naganę. Dyrektorka uznała jednak, że na taką karę nie zasłużyła i się od niej odwołała. To jednak jej nie pomogło, bo dzisiaj rano została zwolniona.

- Otrzymała zwolnienie dyscyplinarne. Decyzję jako zarząd powiatu podjęliśmy jednomyślnie. Domyślamy się, że być może będziemy musieli obronić ją przed sądem, ale uważam, że jest ona do wygrania - informuje Piotr Rzetelski, wicestarosta puławski.

Co ciekawe, ten ruch nie jest bezpośrednim następstwem utraty środków publicznych, czy używania komputera służbowego w sposób niezgodny z przeznaczeniem (delikatnie to ujmując), ale przede wszystkim utraty zaufania ze strony władz powiatu.

- Dyrektor wprowadziła nas wszystkich w błąd. Wyszła na jaw rozbieżność jej zeznań w prokuraturze oraz w trakcie wysłuchania w starostwie. Gdy zapoznaliśmy się z ich treścią, nasza decyzja mogła być tylko jedna - tłumaczy wicestarosta.

Na razie nie wiemy, kto zajmie miejsce pani Szarpak w domu samopomocy. Władze powiatu tej decyzji jeszcze nie podjęły, ale rozważają powierzenie obowiązków jednemu z pracowników placówki. Przypominamy, że sami pracownicy na oszustwie finansowo nie stracili, bo środki na ich pensje już w lipcu na konto PŚDS przelał powiat puławski.

Wojewoda chce zwrotu

Jego władze mają jednak nowy kłopot - na biurku starosty leży wniosek od wojewody lubelskiego, Krzysztofa Komorskiego, który wnosi o zwrot swojej, utraconej w ten dość nietypowy sposób przez Anną Szarpak, dotacji. Chodzi o 109 tys. zł.

Według służb prawnych wojewody, pieniądze te zostały wydane niezgodnie z przeznaczeniem i dlatego istnienie podstawa do ubiegania się o ich zwrot. Innego zdania są samorządowcy z Puław, którzy oddać tych pieniędzy nie mają zamiaru. - Będziemy odwoływać się do sądu - zapowiada Piotr Rzetelski.

Byłaby to już kolejna, podobna sprawa, tuż po tym, jak powiat puławski odmówił wojewodzie zwrotu innej dotacji w wysokości 150 tys. zł. Jak informowaliśmy, środki te zamiast na utrzymanie uchodźców, trafiły w formie premii do kieszeni urzędników.

Wracając do Góry Puławskiej, śledztwo Prokuratury Rejononowej w Puławach, które miało na celu wykrycie sprawców oszustwa i poznanie jego wszystkich okoliczności, zakończyło się umorzeniem. Od tego umorzenia powiat się już odwołał i obecnie czeka na decyzję, czy postępowanie zostanie wznowione. W całej sprawie samorządowcom pomaga wynajęta kancelaria prawna.