Dzieci potrącone na przejściu koło szkoły w Puławach

Puławska „jedenastka” to największa szkoła podstawowa w Puławach, która wraz z pobliskim Miejskim Przedszkolem nr 3 w godzinach porannych generują wysokie natężenie ruchu. Wielu rodziców dowozi swoje dzieci samochodami, co przy niewielkiej liczbie miejsc postojowych, prowadzi do niebezpiecznych sytuacji.

W piątek na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu Sikorskiego z Legionu Puławskiego, potrącona została dwójka dzieci. Sześciolatka i trzylatek trafili do szpitala. 58-letni kierowca opla przyznał, że ich nie zauważył.

– Za rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego policjanci zatrzymali mu prawo jazdy – informuje kom. Ewa Rejn-Kozak, rzecznik puławskiej policji.

Po tym zdarzeniu w mediach społecznościowych pojawił się skierowany do lokalnych władz apel ze strony rodziców uczniów o poprawę bezpieczeństwa w okolicach SP nr 11 i MP nr 3. Na jego efekty nie trzeba było długo czekać. We wtorek rano ruchu przy obydwu placówkach pilnował już patrol straży miejskiej.

– Z uwagi na piątkowy incydent z udziałem dzieci oraz wysokie natężenie ruchu przy szkole, postanowiliśmy pilnować prawidłowego zachowania kierowców w tym obszarze. Codziennie w godzinach 7:30-8 nasi strażnicy, tak jak miało to miejsce we wtorek, będą na miejscu. Staramy się działać prewencyjne. Jeśli zaobserwujemy przypadki łamania przepisów, podejmiemy właściwe kroki – zapowiada st. inspektor Tomasz Jaraszek z puławskiej straży miejskiej.

Terminu zakończenia tej prewencyjnej akcji na razie nie wskazano. Docelowo, jak przyznaje inspektor Jaraszek, straż postara się zaproponować zmiany w organizacji ruchu, które poprawią bezpieczeństwo na drogach prowadzących do szkoły i przedszkola.

Jednym z pomysłów jest kierowanie aut na teren szkoły, gdzie kierowcy mogliby się zatrzymywać w strefie z ograniczeniem prędkości do 20 km/h, a następnie wyjeżdżać przy parkingu w pobliżu Pszczelej.