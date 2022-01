Fatalne wejście w nowy rok. Skoda zawisła na skarpie

W noworoczny poranek puławscy policjanci dostali zgłoszenie, że kierowca skody jadący przez Kurów może być nietrzeźwy. Auto jechało wężykiem, a w pewnym momencie zjechało z drogi i zawiesiło się na przydrożnej skarpie.

– Policjanci z Kurowa, którzy zostali skierowani na miejsce, przy samochodzie zastali młodego człowieka, którego zgłaszający wskazał jako kierowcę skody – relacjonuje podkomisarz Ewa Rejn-Kozak, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Puławach.

24-latek z gminy Końskowola miał 1,3 promila alkoholu w organizmie. Trafił do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut i został przesłuchany. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy.

Co mu teraz grozi? Poza karą do lat 2 pozbawienia wolności, wysoką grzywną i zakazem kierowania pojazdami mechanicznymi, młody kierowca musi się liczyć z koniecznością zapłaty wysokiego świadczenia, co najmniej 5 tysięcy złotych.