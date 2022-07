Hospicjum prosi o działkę, radni głosują, prezydent Puław zaskoczony

Temat zapotrzebowania na miejską działkę został poruszony w nocy podczas ostatniej sesji Rady Miasta Puławy. Jak argumentowała prezes Puławskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum”, Justyna Walecz-Majewska, placówkę regularnie odwiedzają osoby proszące o przyjęcie, ale ze względów proceduralnych i finansowych, często nie jest to możliwe. Rozwiązaniem miałoby być utworzenie ZOL-u, nowego budynku w innej części miasta, który przyjmowałby nie tylko chorych w terminalnym stadium choroby nowotworowej, ale także tych borykających się z innymi problemami.

– Utrzymujemy hospicjum przez wiele lat, dajemy sobie radę, mamy potencjał, know how, zespół. Jesteśmy w stanie taki podmiot, bliźniaczy dla hospicjum, ale skierowany do innych pacjentów stworzyć. Potrzebuje tylko działki – przekonywała prezes Walecz-Majewska.

Miejskie władze do przekazania gruntu namawiał także ks. Ryszard Winiarski, proboszcz parafii św. Rodziny w Puławach. – Chciałem dać na ten cel działkę należącą do parafii, ale okazało się, że w tym miejscu ma biec droga i ten budynek nie może powstać za kościołem. Apeluję do sumień, wyobraźni i wrażliwości. Proszę, by służby miasta przygotowały działkę do przekazania, tak by rada mogła to przegłosować – mówił duchowny.

Radni propozycję lokalnego stowarzyszenia wstępnie poparli, przegłosowując formalny wniosek byłego prezydenta, Janusza Grobla, by wskazaną działkę przygotować do sprzedaży z bonifikatą. Obiekcje wzbudziła natomiast późna pora dyskusji o tej sprawie oraz brak czasu na przygotowanie się do niej ze strony pracowników Ratusza, na co zwracał uwagę prezydent Paweł Maj. – Ja nawet nie wiem, o którą działkę chodzi – przyznał, prosząc o wyświetlenie mapy wskazującej obszar pozostający w zainteresowaniu towarzystwa. Ostatecznie, przed głosowaniem, właściwa mapa została wyświetlona.

Przyjęcie wniosku oznacza, że zgodnie z wolą radnych, prezydent ma przygotować uchwałę umożliwiającą sprzedaż gruntu (11,7 tys. mkw.) za ul. Sosnową na rzecz stowarzyszenia prowadzącego hospicjum. Dla zainteresowanych, chodzi o zalesioną działkę o numerze 9510/5 położoną na południowy-zachód od ronda „Żołnierzy Wyklętych”. Rynkową wartość terenów budowlanych o tej powierzchni w Puławach można oszacować na co najmniej kilka milionów złotych. Otwarte pozostaje zatem pytanie, czy jedna z najbardziej atrakcyjnych komercyjnie działek w mieście to jedyne miejsce, które miasto może zaoferować stowarzyszeniu na budowę ZOL.