Już niedługo trzy nowe miasta. Hucznie przywitają Nowy Rok

Z okazji zmiany swojego statutu w Kurowie trwają już przygotowania do uroczystej sesji, którą zaplanowano na poniedziałek, 6 stycznia, czyli w Trzech Króli. Tego dnia o godz. 11:30 przy Urzędzie Miejskim w Kurowie odsłonięta zostanie pamiątkowa tablica upamiętniająca wspomniane odzyskanie praw. W południe rozpocznie się msza w miejscowym kościele po zakończeniu której zebrani udadzą się do sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury. Tam ok. godz. 13:30 rozpocznie się wspomniana, pierwsza sesja miejskiej rady. Po jej zakończeniu zgromadzeni obejrzą część artystyczną (godz. 15). W programie znalazło się widowisko "Kurów w historii i legendzie", a także występy lokalnych zespołów, w tym Bystrzaków, Białego Kura, Orkiestry Dętej Gminy Kurów oraz Chóru Gminy Kurów.

Zanim dojdzie do tych oficjalnych uroczystości, Kurów zaprasza wszystkich zainteresowanych na miejskiego sylwestra. Początek już od godz. 20 na Starym Rynku. Najpierw do tańca zachęcać będzie DJ, a bliżej północy na scenie pojawi się gwiazdą wieczoru, wykonujący muzykę taneczną zespół Rompey, znany m.in. z piosenki "Passerati". W północy w niebo wystrzelą fajerwerki - pokaz sfinansowany przez Miasto i Gminę Kurów.

Do zabawy zaprasza również Końskowola, która podobnie jak Kurów 1 stycznia odzyskuje utracone w czasach rozbiorów prawa miejskie. W sylwestra na Rynku od godz. 22 do 1 w nocy taneczne hity będzie serwował DJ, a Akademia Młodzieżowa przedstawi historyczną inscenizację na temat swojej miejscowości. Nowy Rok zgromadzeni przywitają "spektaklem światła i dźwięku", nie zabraknie pamiątkowych zdjęć z fotobudką, a także stoiska oferującego ciepłe przekąski.

Pod względem demograficznym Kurów ze swoimi 2,6 tys. mieszkańców znajdzie się na 36. miejscu w województwie pomiędzy Piszczacem, a Piaskami. Końskowola z 2 tysiącami uplasuje się kilka oczek niżej, pomiędzy Lubyczą Królewską i Ostrowem Lubelskim, a Wąwolnica będzie trzecim, najmniejszym miastem na Lubelszczyźnie, wyprzedzając jedynie Józefów nad Wisłą, Turobin i Goraj.

Po zmianach, od 1 stycznia 2025 roku, liczba miast w województwie lubelskim wzrośnie z obecnych 54 do 57.