Kazimierz czeka na obywatelskie propozycje

Mieszańcy Kazimierza Dolnego, którzy mają pomysły na nowości w swoim mieście, które poprawią jakość życia, a ich wykonanie jest możliwe w ciągu jednego roku - mogą już dzielić się nimi z gminnymi urzędnikami. Projekty mogą dotyczyć dla przykładu - poprawy lub budowy nowych elementów miejskiej infrasturktury, bezpłatnych zajęć dla mieszkańców, organizacji wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych itp. Warunkiem podstawowym jest umiejscowienie danej propozycji w Kazimierzu Dolnym oraz zdobycie dla co najmniej trzech głosów poparcia.

Przed rokiem w głosowaniu budżetu obywatelskiego wzięło udział 140 osób, z których najwięcej wskazało na potrzebę doposażenia gabinetu rehabilitacji w przychodni przy ul. Lubelskiej. Na ten cel trafiła cała pula, czyli 40 tys. zł. Suma ta w tym roku została przez lokalne władze utrzymana. Na zgłoszenia do nowego BO (wzór opublikowano na stronie miasta) urzędnicy Ratusza czekają do 27 lutego. Po ich weryfikacji ogłoszona zostanie lista projektów dopuszczonych do głosowania. Zgodnie z regulaminem, zwycięski pomysł wykonany zostanie do końca roku.