Kobiecy Tour de Pologne. Przed nami wyścig na puławskich drogach

Cały wyścig rozpocznie się w piątek, 28 czerwca w Lublinie, a zawodniczki przejadą Krakowskim Przedmieściem i Alejami Racławickimi. Następnego dnia kobiety pognają na swoich rowerach z Krasnegostawu przez Radecznicę i Batorz do Kraśnika, a trzeciego i ostatniego dnia rywalizacji - czeka ich ściganie w powiecie puławskim. Niedzielny start zaplanowano o godz. 12:50 przy hotelu Arche w Nałęczowie, skąd zawodniczki drogą nr 830 dotrą do Wąwolnicy, Celejowa i Bochotnicy. W tej ostatniej wiosce skręcą w lewo, w stronę Opola Lubelskiego i zrobią pięć okrążeń Jeziorszczyzna-Cholewianka-Kazimierz-Bochotnica, by ostatecznie zawalczyć na mecie w centrum turystycznego miasteczka. Cały trzeci etap będzie liczył 103 kilometry.

Po zakończeniu wyścigu najszybsze kolarki otrzymają medale podczas ceremonii na kazimierskim Rynku. W tym roku do rywalizacji przystąpi 16 drużyn klubowych oraz 3 reprezentacje narodowe - polska, duńska i ukraińska. Warto przypomnieć o tym, że w rou 2022 męski TdP gościł już na drogach powiatu puławskiego przyciągając na trasy wielu kibiców.

W trakcie imprezy kierowcy mogą spodziewać się utrudnień. W niedzielę, 30 czerwca, odcinek drogi łączącej Bochotnicę z Kazimierzem Dolnym (al. Kazimierza Dolnego, ul. Tyszkiewicza) w godz. 7-16 będzie wyłączony z ruchu. Korzystać z niego będą mogli jedynie mieszkańcy ww. ulic. Do miasta dostać się będzie można od strony Skowieszynka, ale tylko do godz. 13. W trakcie przejazdu peletonu zamknięte zostaną także wybrane odcinki pozostałych dróg, w tym wojewódzkich. Porządku pilnować będą wyznaczone służby, w tym policja oraz ochotnicze jednostki straży.