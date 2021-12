Końskowola marzy o " komunalnej niezależności" i powołuje nową spółkę

Rosnące trudności we współpracy pomiędzy gminą a kierownictwem puławskich wodociągów, przy coraz wyraźniejszym niezadowoleniu z cen usług miejskiego przewoźnika popchnęła końskowolskich samorządowców do powołania własnej spółki komunalnej. Jej nazwa to PWK, czyli Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Komunalne.

Radę nadzorczą nowego podmiotu tworzą: Jacek Czarecki, Katarzyna Szmigiel i Bożena Goluch. Podczas pierwszego zebrania, w środę, 15 grudnia, rada wybrała prezesa spółki, którym został Włodzimierz Pytlak. To absolwent politologii lubelskiego UMCS-u, marketingu i planowania Politechniki Lubelskiej, a także amerykańskiego University of Ilinois (MBA).

Nowy prezes PWK pracował m.in. dla globalnych koncernów takich jak AIG, czy Nestle. W tej ostatniej spółce spędził 12 lat, pracując m.in. na stanowisku business country managera. Przez ostatnie 9 lat wspierał rozwój rodzinnej firmy Pro Family Med, która w Końskowoli prowadzi gabinet stomatologiczny, a od 2016 roku do 14 grudnia pełnił funkcję prezesa innej lokalnej spółki - WRF zajmującej się doradztwem biznesowym.

Końskowolska spółka komunalna z założenia ma zajmować się przede wszystkim obsługą miejscowej sieci wodno-kanalizacyjnej. Firma będzie wystawiała rachunki, pobierała opłaty od klientów i rozliczała się z "Wodociągami Puławskimi", które posiadają oczyszczalnię. Inne zadania to m.in. utrzymanie zieleni, zagospodarowanie odpadów, transport publiczny, czy zarządzenie komunalnym cmentarzem.