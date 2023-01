Krajowa Grupa Spożywcza przejmie puławską spółkę z portfela ZA "Puławy"

Chodzi o zakład w Suchodołach w powiecie krasnostawskim, który zajmuje się skupem i przerobem chmielu, a także produkcją granulatów chmielowych wykorzystywanych w przemyśle piwowarskim. Przedsiębiorstwo nie radzi sobie najlepiej. Jak wynika z giełdowych raportów finansowych, w ostatnich latach firma notowała straty na poziomie setek tysięcy złotych rocznie. To skutek spadku popytu na oferowane przez nią produkty, co doprowadziło do wyraźnego zmniejszenia sprzedaży i konieczności cięć kosztów.

– Podobnie jak cała branża, my również mierzymy się z problemami wynikającymi z czynników zewnętrznych. Z tego powodu nie planowaliśmy przeprowadzania skupu chmielu w sezonie 2022/23 – przyznaje Ewa Respond, prezes SCF Natural.

Według ministra rolnictwa, Henryka Kowalczyka, od kilku miesięcy przedsiębiorstwo to było „wygaszane”. Problemy firmy mogły niepokoić zwłaszcza miejscowych rolników, dostawców chmielu, którzy oczekują pewności zbytu. Żeby uspokoić nastroje, szef resortu rolnictwa postanowił zainterweniować. W czwartek, 5 stycznia, odwiedził zakład w Suchodołach, zdradzając plany dotyczące jego przyszłości.

– Chcemy, żeby SCF Natural była nabyta przez Krajową Grupę Spożywczą od Grupy Azoty Puławy. Mamy wstępne porozumienie. Trwają ustalenia biznesowe. Zależy nam na ożywieniu tej firmy. Najważniejszy cel to wznowienie skupu chmielu i produkcji granulatu – oświadczył wicepremier na twitterze.

Pierwsze decyzje już zapadły. Podczas czwartkowej wizyty, wiceprezes GAP, Jacek Janiszek, zapowiedział rozpoczęcie przez Krajową Grupę Spożywczą w zakładzie SCFN skupu nadwyżek chmielu, a także jego magazynowania i produkcji granulatu. Informację tę potwierdza prezes SCF Natural.

– Skup ma być prowadzony w naszym zakładzie przez KGS. Spodziewamy się, że rozpocznie się on w tym tygodniu, ale nie znamy jeszcze dokładnej daty – mówi Ewa Respond. Szefowa przedsiębiorstwa należącego do puławskiego koncernu chemicznego, o ministerialnej inicjatywie wypowiada się pozytywnie. – Uważam, że dla naszej spółki, przejęcie przez krajową grupę byłoby dobrym rozwiązaniem, które pozwoliłoby nam na kontynuowanie działalności.

Jeśli rozpoczynające się rozmowy dotyczące przejęcia zakładu w Suchodołach zakończą się podpisaniem umowy, Natural opuści grupę kapitałową Grupy Azoty Puławy przechodząc w ręce innego, państwowego podmiotu: Krajowej Grupy Spożywczej. Obecnie należy do niej kilkanaście zakładów branży rolniczej i spożywczej w całym kraju, m.in. Zamojskie Zakłady Zbożowe, Kombinat Rolny Kietrz, fabryka cukierków Pszczółka w Lublinie, czy warszawski Elewarr.