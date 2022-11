Kret TBM już w naszym regionie. Gigantyczny transport wieczorem wyruszy w stronę Lublina

– To ogromny transport. Nie przypuszczałam, że to jest aż tak wielkie. Nigdy nie widziałam czegoś podobnego. Usłyszałam, że tutaj się zatrzyma, więc korzystając z tego, że mieszkam niedaleko, przyjechałam zobaczyć – mówi pani Olga z okolic Markuszowa.

Skład oglądał także pan Grzegorz z Krasnegostawu. – Widziałem kiedyś transport części elektrowni wiatrowych, ale to jest coś zupełnie innego. Tutaj wszystko jest z litego żelaza, więc musi być bardzo ciężkie – ocenia.

Zdjęcia maszynie robiła także para z Grójca. – Mówili o tym ostatnio w telewizji, więc skoro już jesteśmy na tym parkingu, to korzystając z okazji podeszliśmy zobaczyć to z bliska. Przyznaję, że robi wrażenie – mówi pan Karol.

Kret TBM. Trasa w województwie lubelskim

Skład w Markuszowie na parkingu pozostanie do godz. 22, po czym wyruszy w dalszą drogę. Około północy powinien pojawić się na węźle Lublin Sławinek, gdzie wspólny przebieg dróg ekspresowych S12 i S17 krzyżuje się z S19. Stąd konwój będzie się kierował trasą Via Carpatia w kierunku Rzeszowa.

W środę (23 listopada) od godz. 00:50 do 1:35 planowany jest postój w okolicach węzła Lublin Węglin. O godz. 5 transport dotrze do MOP Rudnik przed Kraśnikiem, gdzie zaplanowano postój do godz. 22.

Wyjazd konwoju z MOP Rudnik zaplanowano w środę (23 listopada) o godz. 22. Po ok. 20 minutach pojazdy dotrą do węzła Kraśnik Północ, a po kolejnych ok. 30 minutach do węzła Kraśnik Południe.

W czwartek (24 listopada) ok. godz. 1:30 konwój dojedzie do MOP Janów Lubelski, gdzie planowany jest 45-minutowy postój. Następnie pojazdy przejadą między węzłami Janów Lubelski Południe a Lasy Janowskie, gdzie trwa budowa przejścia dla zwierząt. Na odcinku tym, w trakcie przejazdu TBM, planowane jest wstrzymanie ruchu w obu kierunkach na co najmniej godzinę.

Celem podróży jest odcinek Rzeszów-Babica. Następny konwój z elementami tarczy TBM na Lubelszczyźnie zobaczymy w grudniu, a ostatni na początku nowego roku.