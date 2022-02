Krwawa kłótnia w Puławach. Dostał nożyczkami w brzuch, ale poszedł jeszcze po alkohol

Do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem na klatce schodowej jednego z bloków w centrum Puław. 24-latek przyszedł tam do swojej siostry oddać jej pieniądze. Gdy rozmawiali na schodach, wyszedł do nich 21-letni partner dziewczyny, mieszkaniec Łęcznej.

W pewnym momencie doszło do kłótni, mężczyźni zaczęli się szarpać. 21-latek wyjął z kieszeni nożyczki szkolne i ranił nimi w brzuch brata swojej dziewczyny, po czym uciekł do mieszkania.

Poszkodowany wraz z kolegą, który czekał na niego pod blokiem poszli do niego domu, a następnie do sklepu po alkohol. Z powodu upływu krwi, 24-latek poczuł się gorzej, wrócił więc do domu. Jego rodzina wezwała pomoc. Pogotowie ratunkowe przewiozło mężczyznę do szpitala.

W tym czasie kryminalni zatrzymali 21-latka. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Przedstawiono mu zarzut uszkodzenia ciała. Kwalifikacja taka została przyjęta w oparciu o opinię wydaną przez biegłego z zakresu medycyny sądowej. Obrażenia poszkodowanego okazały się niegroźne, a jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.