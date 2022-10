Lubelskie. Dłużnicy mają mieszkać w kontenerach. Joanna Mucha protestuje

Wielomilionowe zadłużenie lokali komunalnych to problem wielu samorządów. Niektóre miasta, jak Krosno, Oleśnica, czy Mysłowice, zdecydowały się na budowę mieszkań kontenerowych. Takie rozwiązanie zastosować chciano również w Puławach.

W tym roku na budowę pierwszych mieszkań w systemie kontenerowym w budżecie zabezpieczono 350 tys. zł.

Okazało się jednak, że to nie wystarczy. W tym miesiącu prezydent poprosił więc radnych o kolejne 300 tys. zł na ten cel, samorządowców nie przekonał. Podczas środowej komisji gospodarki większość radnych (11 głosów) podniosła ręce przeciwko inwestycji.

Zgodnie z ich wolą, prezydent może nie tylko nie dostać tego, o co wnioskował, ale także stracić to, co już posiadał. Radni opowiadają się za ograniczeniem finansowania mieszkań kontenerowych do zaledwie 50 tys. zł, co wystarczyłoby jedynie na pokrycie już poniesionych kosztów.

Jeśli swoją wolę w takim kształcie samorządowcy potwierdzą podczas dzisiejszej sesji, nowy „straszak” na dłużników zniknie. Byłby to już drugi raz, kiedy rada miasta kasuje kontenerowe zadanie. Po raz pierwszy pieniądze na ten cel radni usunęli jesienią 2019 roku.

W sprawie puławskich kontenerów zainterweniowała jedna z parlamentarzystek. Posłanka Joanna Mucha napisała list do prezydenta Puław, by ten z inwestycji zrezygnował. Jej zdaniem mieszkania budowane w takim systemie nie spełniają norm technicznych, więc kierowanie ludzi do takich miejsc może być prawnie nieskuteczne.

– Wnoszę o wycofanie się z projektu ustawienia mieszkań kontenerowych – napisała posłanka Polski 2050, zapowiadając jednocześnie, że jeśli zadanie będzie kontynuowane, powiadomi „właściwe organy i instytucje” oraz zawnioskuje o „przeprowadzenie działań kontrolnych w tym zakresie”.

Ostateczna decyzja w sprawie finansowania mieszkań dla dłużników w tym oraz przyszłym roku zostanie podjęta 27 października, podczas najbliższej sesji Rady Miasta Puławy.