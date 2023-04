Lubelskie. W maju wybory uzupełniające, ale głosowanie będzie niepotrzebne

W tym roku kurowska rada straciła dwóch radnych. W lutym zmarł doświadczony samorządowiec, Waldemar Żaba, który w ostatnich wyborach startował z listy komitetu wójta Arkadiusza Małeckiego. W marcu z mandatu radnego zrzekł się natomiast Jan Woźniak, który reprezentował barwy Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym ubytkiem komisarz wyborczy zarządził wybory uzupełniające, które odbędą się w przyszłym miesiącu.

We wskazanym terminie zarejestrowano tylko jeden komitet: KWW Gmina Kurów, który wkrótce zaproponuje po jednym kandydacie do okręgu 4 (Kurów) i 6 (Brzozowa Gać, Szumów). Z informacji, jakie otrzymaliśmy od przedstawicieli komitetu, będą to odpowiednio Sylwester Byzdra i Grzegorz Żaba. Ten pierwszy to mieszkaniec Kurowa, nauczyciel informatyki w miejscowej szkole. Drugi to mieszkaniec Brzozowej Gaci, pracownik prywatnej firmy transportowej, syn zmarłego radnego.

W środę pierwsze posiedzenie odbyła Gminna Komisja Wyborcza, która pracuje pod przewodnictwem Anny Skorupskiej. Zaprzysiężenie nowych radnych prawdopodobnie odbędzie się na pierwszej sesji po wyborach. Przypominamy, że przedłużona decyzją prezydenta Andrzeja Dudy obecna kadencja samorządu potrwa do końca kwietnia przyszłego roku.