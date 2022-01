Miasto szuka oszczędności. Co się zmieni w szkołach w Puławach?

Na oświatę i wychowanie w 2022 roku Puławy przeznaczą 95 mln zł, z czego 74 mln zł stanowią same tylko wynagrodzenia pracowników, w tym przede wszystkim nauczycieli. Dodatkowe 10 mln zł to planowane inwestycje. Tymczasem liczba uczniów, podobnie jak populacja Puław, regularnie spada. To oznacza, że koszty oświaty "per capita", przy permanentnie niewystarczającej subwencji, zaczynają budzić zaniepokojenie lokalnych władz.

Dyskusję o tym, co należy zrobić rozpocznie otwarta debata, której pierwsza z dwóch części już we wtorek, 18 stycznia w Domu Chemika (godz. 17). Jej tematem będzie analiza organizacji i finansowania puławskich szkół "pod kątem optymalizacji i racjonalizacji".

W dyskusji prawdopodobnie weźmie udział kurator oświaty, przedstawiciel Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, audytorzy, a także psycholog na co dzień zajmujący się problemami młodych ludzi. Tak szeroki przekrój panelistów to skutek różnorodności tematów, jakie mają zostać poruszone podczas dyskusji.

– Chcemy spotkać się i porozmawiać zarówno o sytuacji w puławskiej oświacie, organizacji szkół i wynikach przeprowadzonego audytu, ale także o innych problemach. Wiemy, że niektóre propozycje ministra oświaty, jak zwiększenie liczby godzin pracy nauczyciela, budzą zaniepokojenie. Debata jest po to, żeby wszystkie te wątpliwości wyjaśnić – tłumaczy Agnieszka Zamojska, kierownik Wydziału Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych w puławskim magistracie.

Druga część debaty odbędzie się 8 lutego, tym razem na temat tego, jak ma wyglądać puławska oświata za kilka lat. Paneliści porozmawiają o "szansach i zagrożeniach". – Oświata potrzebuje chłodnej i rzeczowej rozmowy, bez niepotrzebnych emocji, które często towarzyszą sesjom rady miasta – dodaje kierownik.

Wstęp na obydwie debaty (sala widowiskowa POK) jest wolny. Całość będzie transmitowana w internecie na youtubowym, miejskim kanale "Puławoaktywni".