Gdy w Puławach przed dwoma laty zaczynało powstawać polarne muzeum, jego siedzibą miał być dworek przy Czartoryskich. W budynku, który wojewódzki samorząd wydzierżawił od PTTK, rozpoczęto gromadzenie zbiorów. Tam również w 2021 roku podpisano umowę o współpracy z Ministerstwem Kultury. Ostatecznie jednak, zarówno nieżyjącemu już pierwszemu dyrektorowi placówki, Andrzejowi Piotrowskiemu, jak i jego następcy, przy Czartoryskich nie udało się otworzyć żadnej stałej wystawy.

W tym roku Urząd Marszałkowski porozumiał się z władzami UMCS, czego skutkiem była decyzja o przeprowadzce organizowanego Muzeum Badań Polarnych do gmachu zamiejscowej, puławskiej filii lubelskiej uczelni. Z dworku należącego do PTTK polarne eksponaty mają zniknąć najpóźniej do końca marca.

– Umowa najmu budynku została już wypowiedziana. Województwo lubelskie nie ma żadnych planów wykorzystania tej nieruchomości – potwierdza Anna Nycz z biura prasowego marszałka.

Co zatem stanie się z zabytkiem turystycznego towarzystwa? O tym ma zdecydować zarząd główny PTTK w Warszawie.

– Nie możemy pozwolić na to, żeby ten budynek stał pusty. Uważam, że wyremontowany przez nas obiekt w tak atrakcyjnej lokalizacji powinien być wizytówką Puław. Dlatego będziemy chcieli w porozumieniu z władzami miasta znaleźć dla niego nowego, godnego najemcę - mówi Iwona Mizgier-Chojnacka z Zarządu Majątkiem PTTK.

Formalnie, sam budynek należy do towarzystwa, natomiast grunt pod nim to własność puławskiego samorządu. W księdze wieczystej określono warunki wieczystej dzierżawy, wskazując zakres możliwej działalności. Zgodnie z tymi zapisami, dworek może służyć do działalności kulturalnej lub edukacyjnej.

– To może być na przykład dom kultury, szkoła muzyczna, muzeum. Myślę, że budynek może zostać podzielony tak, by pełnił różne funkcje, zarówno komercyjne, jak i non-profit – tłumaczy Chojnacka.

PTTK nie rozpoczęło jeszcze poszukiwań najemcy, który przejąłby nieruchomość po opuszczeniu jej przez pracowników polarnego muzeum.

Decyzja o przyszłości dworku ma zapaść jeszcze w tym roku, po rozmowach z prezydentem Puław. Samo miasto o planach wobec nieruchomości przy Czartoryskich na razie nie informuje. Do ustalenia pozostaje przeznaczenie budynku oraz przyszłość zbiorów po Muzeum Regionalnym, które również należą do towarzystwa. PTTK rozważa ich rozdysponowanie pomiędzy swoje oddziały w całym kraju.