Najlepszy młody taniec w Domu Chemika w Puławach

„Kreacje”, bo tak zatytułowano to wydarzenie, zaplanowano na 7 listopada o godzinie 18. Na scenie Puławskiego Ośrodka Kultury czyli popularnego Domu Chemika wystąpią tancerze Polskiego Baletu Narodowego.

Będzie to okazja to zobaczenia wyboru z 10 nowych prac młodych choreografów. Mowa o artystach:

Michał Chróścielewski,

Joanna Drabik,

Anna Hop,

Eugénie Hecquet,

Paweł Koncewoj,

Antonio Lanzo,

Gianni Melfi,

Kristóf Szabó,

Olga i Vladimir Yaroshenko,

Bartosz Zyśk.

„Kreacje” - to Warsztaty Choreograficzne to zainicjowane w 2009 r. przez dyrektora Polskiego Baletu Narodowego, Krzysztofa Pastora, wydarzenie dające artystom możliwość spojrzenia na swój zawód z perspektywy osób, często dla publiczności niewidocznych. To tancerze redagują programy, bywają inspicjentami, menadżerami projektu, koordynują stronę techniczną spektaklu itp. - To wszystko daje im możliwość spróbowania swoich sił w rozmaitych teatralnych profesjach, a tym samym otworzenia sobie innych perspektyw zawodowych po zakończeniu pięknej, ale niestety niezbyt długiej kariery tanecznej – tłumaczą organizatorzy.

W puławskim programie:

“Gnossienne No.1” – choreografia: Anna Hop

“Close” – choreografia: Anna Hop

“Duet” – choreografia: Kristof Szabo

“4 mazurki” – choreografia: Antonio Lanzo

“Insertar” – choreografia: Sergi Martinez

“Codeine” – choreografia: Bartosz Zyśk

“Tide Harmonic” – choreografia: Joanna Drabik

“Meetings Along The Edge” – choreografia: Gianni Melfi

Według naszych założeń te warsztaty choreograficzne powinny być nieodłącznym elementem życia zespołu baletowego, który ma ambicję kształtowania własnego oblicza artystycznego. Bez prób poszukiwania nowych dróg, środków ekspresji, a nawet nowego języka, balet byłby sztuką mało interesującą, pozbawioną niespodzianek i wyzwań dla publiczności, być może nawet sztuką martwą – dodają organizatorzy wydarzenia.

Dlatego to samo artyści biorą się za przygotowanie nowych kreacji choreograficznych. Spoczywa na nich ciężar nie tylko artystyczny, ale także organizacyjny czy opracowania programu literackiego. - Oczywiście najważniejszym elementem tego przedsięwzięcia jest twórczy udział naszych artystów w przygotowaniu choreografii i ich wykonanie – zaznaczają ogranizatorzy.

Bilety w cenie 25 zł do nabycia w kasie POK, tel.: 81 458 67 21 i na Biletyna.pl.

Pokaz w ramach programu Przestrzenie Sztuki Taniec finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. Lokalnym operatorem jest Centrum Kultury w Lublinie.