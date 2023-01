Naukowcy z UMCS stworzą atlasy historyczne "Ciekawy poligon testowy"

Czy pozycjonowanie ma sens?

Prowadzisz własny biznes? A więc bez względu na to, w jakiej branży działasz, co sprzedajesz i jakie usługi oferujesz, z pewnością szukasz skutecznych sposobów na dotarcie do grupy docelowej. Od lat za niezwykle popularną i efektywną strategię marketingową uchodzi SEO. Jednak w związku z licznymi zmianami algorytmów i nowymi wytycznymi, coraz więcej przedsiębiorców zastanawia się, czy pozycjonowanie ma sens. Na to i wiele innych pytań odpowiadamy poniżej. Przeczytaj i sprawdź!