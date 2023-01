Chcą budowy ronda "Zbyt wielu ludzi zginęło w tym miejscu"

Wkrótce minie rok, od kiedy Końskowola otrzymała sfinansowaną przez siebie, wartą 100 tys. zł dokumentację przebudowy skrzyżowania. Za oczekiwaną przez kierowców, w tym mieszkańców gminy inwestycję, początkowo miały odpowiadać trzy samorządy: województwo, powiat puławski i gmina. Dzięki takiemu układowi, każdy z tych podmiotów miał zapewnić po milionie, bo samo rondo wyceniono na ok. 3 mln zł. W ciągu ostatniego roku z tej układanki wypadł powiat, który zrezygnował ze wspierania przebudowy skrzyżowania. To sprawiło, że potencjalne koszty dla dwóch pozostałych samorządów podniosły się o 50 procent. Mimo to, ani gmina, ani województwo z ronda we Wronowie nie rezygnują.

– Zbyt wielu ludzi zginęło w tym miejscu, żebyśmy odpuścili to zadanie. W przebudowie tego skrzyżowania nie chodzi tylko o poprawę komfortu kierowców, czy mieszkańców wioski, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo. Uważam, że ta inwestycja jest ważna i potrzebna – mówi Mariusz Majkutewicz, z-ca wójta Końskowoli.

Zgodnie z pisemną deklaracją władz wojewódzkich, te są skłonne pokryć połowę kosztów przebudowy. Drugą połowę ma zapewnić gmina. Końskowola weźmie na siebie także koszt wykupu gruntu kolidującego z drogą (fragment prywatnej działki) oraz aktualizacji istniejącego już projektu. Wartość tych ostatnich oszacowano na 300 tys. zł. Podczas najbliższej sesji, 1 lutego, uchwałę o przekazaniu województwu pomocy rzeczowej tej wysokości mają podjąć końskowolscy radni. Docelowo gmina jest skłonna zapłacić też połowę kosztów budowy ronda, czyli ok. 1,5 mln zł.

Przypominamy, że chodzi o jedno z najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań w powiecie, które łączy DW nr 824 (Puławy-S17-Żyrzyn), drogę powiatową w kierunku Młynek oraz drogę gminną przecinającą Wronów. Od lat dochodzi w tym miejscu do sytuacji niebezpiecznych, kolizji i wypadków. Nowe rondo ma je wyeliminować. Kiedy zostanie ogłoszony przetarg - tego nie wiemy. Władze gminy liczą, że gotowość do jego ogłoszenia zostanie osiągnięta jesienią.