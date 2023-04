Nie żyje 60-latek. Ciało mężczyzny wyłowiono ze stawu

W niedzielę po południu, 60-latek z gminy Żyrzyn wyszedł z domu. Gdy nie wrócił do wieczora, jego żona zaczęła go szukać. Nężczyzny nie było go na podwórku, ani w budynkach gospodarczych, wypuściła psa. Ten podjął trop i doprowadził ją do stawu znajdującego się około 100 metrów od posesji.

Kobieta w wodzie zauważyła ciało, więc wezwała pogotowie. Na miejsce przyjechały służby ratunkowe i policja. Funkcjonariusze wyciągnęli z wody nieprzytomnego mężczyznę i podjęli reanimację. Próby przywrócenia czynności życiowych kontynuowali ratownicy, ale bez skutku.

- Mimo wysiłków nie udało się uratować życia 60-letniego mieszkańca gminy Żyrzyn. Jego ciało zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych. Wstępnie wykluczone udział osób trzecich. Wyjaśniamy wszelkie okoliczności tego tragicznego zdarzenia - mówi kom. Ewa Rejn-Kozak, rzecznik puławskiej policji.