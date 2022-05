Niech będzie nowocześnie, atrakcyjnie i sprawnie. Jak zmienią się Puławy do 2030 roku?

Przyjęcie nowej strategii rozwoju miasta nie rozwiązuje problemów, ale pozwala je dostrzec oraz przyjrzeć się potencjalnym możliwościom ich rozwiązania. Prace nad dokumentem trwały przez cały ostatni rok. Były wynikiem badania opinii setek mieszkańców, analizy danych demograficznych, wskaźników gospodarczych oraz dyskusji panelowych. Gotowy dokument trafił w ręce radnych, a ci podczas ostatniej sesji, zagłosowali za jego przyjęciem.

Według autorów strategicznego dokumentu, jednym z najważniejszych problemów miasta jest niewystarczająca ilość atrakcyjnych miejsc pracy. Według badanych, trudności z jej znalezieniem np. w sektorze innowacyjnym czy kreatywnym, zgodnym z wykształceniem i zainteresowaniami młodych ludzi, może ich skłaniać do opuszczania miasta. Ankietowani nisko oceniają również warunki do prowadzenia biznesu w Puławach, co dodatkowo utrudnia przyciąganie nowych mieszkańców.

Autorzy dokumentu proponują władzom miasta, by pozyskiwali nowe tereny pod inwestycje, uruchamiali strefy aktywności gospodarczej i zachęcali do zakładania nowych firm. Drugim filarem ma być dbanie o wysoką jakość życia mieszkańców poprzez m.in. wspieranie budownictwa mieszkaniowego, rozwój oferty kulturalnej, sieci drogowej i rowerowej, promowanie ekologii, rozwój opieki senioralnej, montaż nowych kamer monitoringu itp. Trzeci filar to usprawnienie zarządzania miastem poprzez włączanie do tego procesu mieszkańców i rozwijanie technologii internetowych.

Puławy w 2030 roku mają być również bardziej znane, a to za sprawę skuteczniejszej promocji.

Za kilka lat mają kojarzyć się z wysoką jakością życia, dobrymi warunkami dla biznesu i ciekawą ofertą turystyczną. Zmienić na plus ma się także miejska przestrzeń. Strategia zakłada zamianę fragmentu ul. Piłsudskiego na deptak, rewitalizację Placu Chopina oraz dworca autobusowego. Do dokumentu wpisano także nową nieckę składowiska odpadów, budowę spalarni śmieci przy Komunalnej, dworca intermodalnego przy ul. Żyrzyńskiej (za stacją kolejową) i nowego muzeum w Pałacu Marynki.

Zgodnie z planem, w ciągu kolejnych 8 lat liczba miejsc parkingowych ma wzrosnąć o zaledwie 100, a długość ścieżek rowerowych powiększyć się o całe 5 km. Mieszkańcy Puław, mimo, że w 2030 najpewniej będzie ich o wiele mniej, niż dzisiaj, według zapisów, mają składać więcej propozycji do budżetu obywatelskiego i chętniej brać udział w głosowaniach. Mają również częściej korzystać z obiektów sportowych i miejsc wypoczynku oraz dokładniej segregować śmieci.

Cały ten koncert życzeń w dokumencie liczącym 133 strony, gdyby został zrealizowany, według strategicznych szacunków, kosztowałby ponad 1,5 miliarda złotych.