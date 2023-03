Nowe boiska i ogrodzenia przedszkoli. Potrzebni projektanci

Miasto Puławy skorzystało na zeszłorocznej liberalizacji zasad rządowego programu wspierającego lokalne inwestycje. Dzięki temu, rezygnacja z budowy sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 3, wbrew pierwotnym obawom, nie będzie oznaczała utraty środków z budżetu centralnego. Chodzi o blisko 12 mln zł na poprawę miejskiej infrastruktury sportowej oraz wymiany ogrodzeń przy przedszkolach. Obecnie poszukiwane są firmy zainteresowane zaprojektowaniem poszczególnych składowych, jakie wymieniono w podzielonym na etapy przetargu. Przed tygodniem otwarte zostały oferty.

Dla zadania pierwszego, czyli wymiany nawierzchni bocznego boiska MOSiR-u przy Hauke-Bosaka najtańszą propozycję złożył Primo Projekt spod Warszawy (niecałe 6,9 tys. zł). Ta sama pracownia cenowo pokonała swoich konkurentów także w starciu o projekt przebudowy boisk ZSO nr 1 (14 tys. zł), ZSO nr 2 przy ul. Wróblewskiego (15 tys. zł) oraz Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. 6 Sierpnia (13,6 tys. zł). Jeśli miejscy urzędnicy podpiszą umowy z PP, za projekty boisk Puławy zapłacą ok. 50 tys. zł. Dla porównania, gdyby wygrały najdroższe oferty, koszt tych samych usług wyniósłby ok. 335 tys. zł.

W przypadku trzech kolejnych zadań, czyli modernizacji otoczenia trzech przedszkoli (10,13,15) z wymianą ogrodzeń wokół nich, wykonawców nie wybrano. O podpisanie umów rywalizowały dwie pracownie - Studium z Warszawy i Active-Line z Lublina. Żadna z ofert nie zmieściła się w założonym budżecie, więc tę części przetargu unieważniono.

Co ważne, część środków z "Polskiego Ładu" pozwoli także na budowę obiektów sportowych dla SP nr 3. Przy ul. Jaworowej powstać ma boisko wielofunkcyjne, boisko do siatkówki oraz czterotorowa, tartanowa bieżnia. Dokumentacja na to zadanie jest gotowa, ale z ogłoszeniem przetargu miastu musi zaczekać.

- Zasady realizacji zadań z "Polskiego Ładu" określą, że zadanie ma być realizowane w ramach jednego postępowania zakupowego - tłumaczy Robert Domański, kierownik Wydziału Rozwoju Miasta w puławskim Ratuszu.

To znaczy, że ogłoszenie o przetargu na budowę wszystkich wymienionych zadań, których wartość szacowana jest na ponad 13 mln zł (licząc z wkładem własnym) pojawi się dopiero wtedy, gdy miejscy urzędnicy zgromadzą wszystkie brakujące projekty. Zgodnie z planem, wykonawcy boisk oraz renowacji otoczenia przedszkoli zostaną wybrani jeszcze w tym roku.