Nowy budżet gminy Końskowola z deficytem. Najwięcej na oświatę i lokalne inwestycje

W grudniu radni gminy Końskowola zdecydują o przyjęciu budżetu na 2022 roku. Jego projekt jest już gotowy. Z dokumentu wynika, że planowane dochody będą nieznacznie niższe, a wydatki wyższe od tegorocznych. W związku z tym zaplanowano deficyt na poziomie 6,6 mln zł, który zostanie pokryty emisją obligacji, a także wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Największym wydatkiem gminy jest oświata. Na utrzymanie szkół zaplanowano blisko 14 mln zł, z czego prawie 9 mln zł to suma przeznaczona na podstawówki, a ponad 2 mln zł trafi do przedszkoli. Administracja pochłonie 4,6 mln zł, z czego większość to utrzymanie Urzędu Gminy. Podobną sumę otrzyma gospodarka komunalna, a transport będzie kosztował podatników - 3,6 mln zł. To mniej więcej tyle, ile gmina otrzyma, a następnie przekaże w ramach programu „500+”.

Wśród pozostałych wydatków znajdują się m.in. pomoc społeczna (2,3 mln zł), kultura (1,1 mln zł), czy sport (375 tys. zł). W budżecie są także środki na ujętą w ramach administracji - promocję (165 tys. zł), wsparcie dla OSP (303 tys. zł), czy zawarte w ramach wydatków gospodarczych - oświetlenie (223 tys. zł). Gmina w przyszłym roku będzie przekazywać pieniądze także innym samorządom. Miasto Puławy ma otrzymać 546 tys. zł w zamian za zapewnienie komunikacji publicznej. Powiatowi Końskowola zapłaci natomiast 400 tys. zł jako wkład w budowę chodnika przy powiatowej drodze Chrząchów-Witowice.

W przyszłym roku na inwestycje końskowolskie władze przeznaczyły 11 mln zł. Najdroższe będą: droga i chodnik we Wronowie (2,4 mln zł), budowę kanalizacji sanitarnej w Sielcach (1,5 mln zł), a także utworzenie gminnej spółki komunalnej (1,5 mln zł). Gmina planuje też m.in. przebudowę dróg w Chrząchówku i Nowym Pożogu, dokumentację na budowę PSZOK-u, boisko w Skowieszynie, place zabaw w Rudach i Opoce, dodatkowe oświetlenie w Starej Wsi, Końskowoli, Witowicach i Chrząchowie, czy też lampy solarne przy drodze w Pulkach.