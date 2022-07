Topory miały szczęście i nie pojechały do huty. Trafiły na właściwą osobę

Przez kilka lat, jakie pan Sebastian poświęcił na poszukiwania eksponatów, takie znalezisko jak topory i grot włóczni jeszcze mu się nie trafiło.

– Z informacji, jakie przekazujący uzyskał na miejscu znalezienia, można domniemywać, że przedmioty pochodzą ze zbiorów bliżej nieokreślonego kolekcjonera. Człowiek ten zmarł jakiś czas temu, a jego kolekcja uległa prawdopodobnie rozproszeniu. Część przedmiotów, co można wnioskować na podstawie okoliczności obecnego odkrycia, trafiła na złomowisko. Ile przedmiotów z kolekcji spotkał ten los, w tym momencie jest nie do ustalenia – ocenia Dariusz Kopciowski, wojewódzki konserwator zabytków, który apeluje do osób wiedzących o zagrożonych lub porzuconych kolekcji, by zgłaszać je do urzędu konserwatorskiego.

Dotyczy to również osób, które posiadają np. przedmioty gromadzone przez ich nieżyjących bliskich, a nie są zainteresowane ich przechowywaniem.