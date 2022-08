Podwórkowe gry i sprzątanie lasu za skateparkiem

Każdy może patrzeć władzy na ręce. Fundacja Wolności robi to od 10 lat

Mam wrażenie, że spełniamy taką „pionizującą” funkcję. Choć wcale nie jest naszym celem, by urzędnicy się nas bali. Nie o to chodzi. Ale w związku ze skargami, kilkoma głośnymi sprawami, to myślę, że dystans do nas jest – Rozmowa z Krzysztofem Jakubowskim, prezesem Fundacji Wolności z Lublina.