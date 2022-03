Prawie 50 kartonów z darami od pracowników puławskich Azotów

Wóz Zakładowej Straży Pożarnej działającej przy ZA w Puławach do Lublina przywiózł prawie 50 kartonów z żywnością o długim terminie ważności, środkami opatrunkowymi, lekarstwami oraz artykułami dla dzieci.

– O tym, jak ważne i potrzebne jest to wsparcie świadczy fakt, że część darów dostarczonych przez nas, została od razu przepakowana do busa jadącego na Ukrainę – mówi Paweł Wójcik, rzecznik chemicznego kombinatu.

– Na pracowników naszej spółki zawsze można liczyć. Już wielokrotnie udowodnili, że mają otwarte serca i są gotowi do pomocy potrzebującym. Dziękuję za tą piękną akcję i zachęcam do jej kontynuowania – uzupełnia Tomasz Hryniewicz, prezes puławskiego przedsiębiorstwa.

Kartony z rzeczami zakupionymi przez pracowników to nie jedyne wsparcie tego rodzaju ze strony Azotów. Zarząd spółki zgłosił już gotowość do udostępnienia do 180 miejsc noclegowych w zakładowych hotelach i domach wczasowych należących do Grupy Azoty Puławy. Firma przekazała również darowizny dla organizacji pomocowych.

Zbiórka wśród pracowników trwa. Dary mogą przynosić od poniedziałku do piątku (godz. 5-15) w sali Dialogu Społecznego zakładowego biurowca. Jeśli zbiorą kolejne 50 kartonów, wojewódzki magazyn znów odwiedzi samochód z Puław.