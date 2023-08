Przed nami dożynkowy weekend. "Będzie zabawa"

W sobotę, 19 sierpnia, na zabawę zaprasza Baranów. Na placu przy ul. Puławskiej po mszy o godz. 13 i ceremionale podzielenia chleba, część artystyczą rozpoczną zespoły ludowe, jak "Czołnowianki" i "Koziołki". Po godz. 18 przed publicznością wystąpią młodzi artyści z Gminnego Centrum Kultury oraz Gabriel Mesiano. Imprezę zakończy zaplanowany na godz. 19 koncert zespołu śpiewaczego "Wolawianki" z Woli Czołnowskiej.

W niedzielę dożynki zaplanowano w Żyrzynie. Impreza odbędzie się w parku nad stawem. Część oficjalna powinna rozpocząć się o godz. 17. W ramach pasma ludowego na scenie zobaczymy gospodynie z "Zagrodzkiej Nuty", KGW z Kośmina i Żyrzyna oraz "Strażaków Razem". O godz. 19 występ gwiazdy wieczoru - zespołu Piersi, znanego z takich utworów jak "Chodź tu miła", "Bałkanica" czy "Maryna".

Tego samego dnia na dożynki gminno-parafialne do wioski Bobowiska zapraszają władze Markuszowa. Po mszy za zbiory, ok. godz. 13 zacznie się obrzęd dzielenia chleba i prezentacja wieńców. Przed publicznością wystąpią m.in. "Słowianki", "Kalina" i "Lubartowiacy". Od godz. 19 do tańca będzie zagrzewał zespół Paracas.

Za tydzień, 27 sierpnia dożynki powiatowe. W Janowcu w parku przed zamkiem, zagra De Mono.