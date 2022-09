Puławy. Przedszkole otrzyma patrona. To znany poeta

Podczas najbliższej sesji puławscy radni pochylą się nad wnioskiem o nadanie patrona dla MP nr 13. Placówka z ul. Marii Curie-Skłodowskiej, zgodnie z życzeniem Rady Rodziców i grona pedagogicznego, ma otrzymać imię znanego poety, Juliana Tuwima. Wniosek do radnych trafił już pod koniec czerwca.

„Wyboru osoby Juliana Tuwima na patrona MP nr 13 dokonano w drodze propozycji ankietowych rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi przedszkola” – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

Jak przypomniano, kandydat na patrona to poeta, satyryk, autor tekstów kabaretowych, ale przede wszystkim autor utworów dla dzieci. Bajki Tuwima, według przedszkolnej społeczności, zawierają ponadto walory wychowawcze, a także stanowią inspirację do twórczego spędzania czasu z dziećmi. Przypominamy, że Tuwim to pochodzący z Łodzi poeta żydowskiego pochodzenia. Autor takich wierszy jak „Do prostego człowieka” czy popularnego utworu dla dzieci „Lokomotywa”. Puławska rada miasta, decyzję o przyznaniu wskazanego patrona „13-tce” podejmą najpewniej jeszcze w tym miesiącu.