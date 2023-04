Puławy. Wielokrotnie wyzywał żonę. Tym razem chwycił za nóż

W niedzielę po południu w jednym z bloków na osiedlu Norwida w Puławach doszło do awantury. Według policyjnych ustaleń wszczął ją 48-latek, który od stycznia psychicznie znęcał się nad żoną. Była to już kolejna kłótnia, w trakcie której mężczyzna wyzywał i krytykował małżonkę. Tym razem na słowach się nie skończyło. Puławianin chwycił za nóż i zranił kobietę w brzuch.

Dwie cięte rany były na tyle powierzchowne, że obyło się bez wzywania pogotowia. Na miejsce przyjechała natomiast policja wezwana przez poszkodowaną. Funkcjonariusze zatrzymali sprawcę.

– Po przesłuchaniu świadków i wywołaniu opinii biegłego z zakresu medycyny sądowej policjanci przedstawili puławianinowi zarzut znęcania się psychicznego i fizycznego nad żoną – mówi kom. Ewa Rejn-Kozak, rzecznik puławskiej policji.

We wtorek Sąd Rejonowy w Puławach przychylił się do tego wniosku, co oznacza, że najbliższe 3 miesiące awanturnik spędzi za kratkami. Mężczyźnie grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.