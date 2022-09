Idzie sezon grzewczy, a Azoty ograniczają produkcję. Szykuje się chłodna zima?

Sport, tradycja i jedzenie. Co na Europejskim Festiwalu Smaku w Lublinie ugotują znani i lubiani?

Co ugotuje na Europejskim Festiwalu Smaku koszykarz Roman Szymański, a co lekkoatletka Sofia Ennaoui? Czym zachwyci smakoszy Jasiek Kuroń, co przyrządzi Kinga Achruk, ikona polskiej piłki ręcznej?