Podwyżki dla prezesów miejskich spółek. Kto dostaje więcej?

W przypadku większości puławskich spółek miejskich ostatnie podwyżki podstawowego wynagrodzenia prezesów miały miejsce dwa lata temu.

W Miejskim Zakładzie Komunikacji licząc do stycznia 2023 roku do końca lutego 2025 roku, prezes tej spółki otrzymywał 14 tys. zł brutto miesięcznie. Od marca, zgodnie z wolą prezydenta Puław, stawka ta wzrosła do 16 tys. zł i na takie środki może liczyć prezes Paweł Dadej. Więcej otrzyma również prezes Zakładu Usług Komunalnych w Puławach, Tomasz Wadas, który dotychczas zarabiał 15,5 tys. zł, a po zmianach będzie to 16,8 tys. zł brutto miesięcznie.

Na tyle samo może liczyć Paweł Okapa, prezes Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej: tutaj również wynagrodzenie wzrosło o 1,3 tys. zł brutto. Podwyżki na razie najpewniej nie dostanie prezes Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Grzegorz Sobolewski, który ostatnią podwyżkę otrzymał zaledwie pół roku temu - w październiku 2024 roku. Wtedy to pensja prezesa wzrosła z 12,7 do 13,2 tys. zł brutto.

Na decyzje o zmianie wysokości wynagrodzenia czekają jeszcze prezesi MPWiK-u (Janusz Piechnat) i Nieruchomości Puławskich (Andrzej Ryl). Od marca 2023 roku to pierwsze stanowisko opłacane jest sumą 16,2 tys. zł miesięcznie, a drugie kwotą 12,7 tys. zł. Właściwe uchwały dotyczące wynagradzania menedżerów powinny ukazać się w biuletynie puławskiego Ratusza.

Co ważne, wszystkie wymienione wyżej sumy to tylko część pieniędzy, na jakie mogą liczyć prezesi puławskich przedsiębiorstw komunalnych. Do tej stałej wypłacanej co miesiąc dochodzi wynagrodzenie zmienne. Chodzi o roczną premię w wysokości do 20 proc. wynagrodzenia stałego z poprzedniego roku. Ta formalnie uzależniona jest od wykonania tzw. celów zarządczych określonych przed radę nadzorczą. Warunkiem jest przyznania jest także przyjęcie sprawozdania finansowego i udzielenia zarządowi absolutorium.