Skromny budżet gminy Puławy. Dochody i wydatki w dół

Zgodnie z projektem nowego budżetu gminy wiejskiej Puławy, jej dochody w 2022 roku będą o ponad 9 mln zł niższe od tegorocznych. Wyniosą trochę ponad 57 mln zł, przy wydatkach przekraczających 64 mln zł. Te ostatnie również są dość ograniczone w porównaniu do ponad 77 mln zł, jakie gmina wyda w całym roku 2021. Według szacunków, mieszkańców nadwiślańskiej gminy czeka kolejny rok z deficytem. Wolnych środków na rachunkach nie wystarczy, żeby go pokryć. Konieczny będzie nowy kredyt w planowanej wysokości 1 mln zł. Mimo to, jak możemy przeczytać w projekcie nowej prognozy finansowej, "obecna sytuacja finansowa i gospodarcza pozwala na spojrzenie w najbliższą przyszłość optymistycznie".

Wracając do samego projektu, na którym pracę na początku grudnia rozpoczną radni, to największą pozycją wydatkową jest oświata. Na ten cel zabezpieczono ponad 20 mln zł, z czego 13,5 mln zł na szkoły podstawowe, 3,8 mln na przedszkola, a 433 tys. zł na szkolne świetlice. Administracja to wydatek rzędu 4,7 mln zł, z czego większość to koszty utrzymania magistratu (3,3 mln zł), na radę gminy przeznaczono 160 tys. zł, na turystykę - 135 tys. zł, a na promocję 110 tys. zł.

W nowym roku na oświetlenie ulic i placów zapisano 5,6 mln zł, gospodarka śmieciowa pochłonie 3,5 mln zł, a odbiór ścieków kolejne 1,8 mln zł. Dodatkowo blisko 800 tys. zł gmina wyda na oczyszczanie wsi, a 42 tys. zł na pielęgnację zieleni. Pomoc społeczna w 2022 roku wyda 2,4 mln zł, z czego 800 tys. zł to koszt utrzymania OPS-u. Ochrona zdrowia mieści się dwóch punktach: przeciwdziałanie alkoholizmowi (182 tys. zł) i narkomanii (20 tys. zł). Na kulturę gmina Puławy wyda niewiele ponad 1,1 mln zł. Podobne pieniądze otrzymają ochotnicze straże pożarne (1 mln zł), a niecałe 780 tys. zł trafi na sport. Samorządowcy planują także dotacje zewnętrzne - puławskie MZK może liczyć na 1,4 mln zł (transport publiczny), a powiat puławski na prawie 570 tys. zł (droga Tomaszów-Trzcianki).

Na inwestycje władze gminy chcą przeznaczyć 12,8 mln zł, z czego prawie 4,3 mln zł trafi na wymianę starych, sodowych lamp drogowych na energooszczędne. Drugim, najdroższym zadaniem będzie oszacowany na ponad 3 mln zł projekt wymiany pieców węglowych na peletowe. Podobne pieniądze trafią na drogi. Przebudowane zostaną ul. Parkowa w Górze Puławskiej (550 tys. zł) praz droga w Kol. Góra Puławska (400 tys. zł). W przyszłym roku remont czeka także lokalne przepompownie ścieków (600 tys. zł). Gmina przygotowuje się też do budowy ujęcia wody w Pachnowoli (132 tys. zł). Pieniądze podatników nie ominą strażaków. Druhowie ze Skoków czekają na nowe auto, a ci z Gołębia - na przebudowę garażu. Nową ciężarówkę otrzyma też zakład komunalny. W przyszłorocznych planach znalazło się także zaplecze sportowe dla klubu z Leokadiowa (99 tys. zł).

Projektem budżetu radni zaczną zajmować się na początku grudnia. Uchwała po ewentualnych poprawkach powinna zostać przyjęta przed końcem roku.